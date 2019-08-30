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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,98%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада»
Валентин Гапонцев требовал исключить свою фамилию из списка «российских олигархов» и оплатить судебные издержки. Стороны намерены на следующей неделе подать в суд документы, которые позволят урегулировать спор
Валентин Гапонцев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бизнесмен российского происхождения, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев договорился с Минфином США об условиях мирового соглашения, которые позволят урегулировать судебный спор из-за включения его в список «российских олигархов». Соответствующий документ размещен в государственной базе судебных документов США (у РБК есть доступ).

«Стороны договорились об основных условиях соглашения в результате процедуры урегулирования и рассчитывают подать соответствующие документы [в суд] на следующей неделе», — говорится в нем. В документе также отмечается, что благодаря этой договоренности дальнейшие отчеты такого рода не понадобятся.

29 июня Гапонцев и Минфин США достигли принципиального соглашения, которое позволяет им добиться досудебного урегулирования иска. В конце июля стороны сообщили, что намерены завершить процесс подготовки этого соглашения 14 августа.

Бизнес
Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Бизнесмен, который имеет и российское, и американское гражданство, подал иск к Минфину США и главе ведомства Стивену Мнучину в декабре 2018 года. Поводом для этого стало включение Гапонцева в список «российских олигархов» в так называемом кремлевском докладе. Этот список был обнародован вместе с несекретной частью доклада, который американский Минфин подготовил в соответствии с требованиями закона CAATSA («О противодействии противникам Америки»). Ведомство причислило бизнесмена и его компанию IPG Photonics к «сообщникам неприятеля США, от которых американский бизнес должен держаться подальше».

Бизнесмен потребовал от суда объявить решение Минфина незаконным, исключить его фамилию из списка и оплатить судебные издержки и гонорар адвокатам. В своей жалобе Гапонцев отмечал, что американский Минфин, подготавливая перечень олигархов, не провел серьезного расследования, а просто «перепечатал список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года». Сам журнал Forbes включил его в американский список миллиардеров начиная с 2019 года.

Кроме того, отмечал бизнесмен, его включение в список «российских олигархов» нанесло ущерб возглавляемой им компании. В частности, миллиардер пожаловался, что, по мнению американских правительственных чиновников и контрагентов, они больше не смогут работать с IPG Photonics. В марте защита бизнесмена отмечала, что Гапонцев вместе со свой компанией могут потерять контракты на несколько миллионов, если бизнесмен останется в списке.

Как сказано в иске Гапонцева, 98% его активов находятся в США. Он контролирует 31% IPG Photonics через трасты.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минфин США, мировое соглашение, санкции США
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