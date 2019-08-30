Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада»

Валентин Гапонцев требовал исключить свою фамилию из списка «российских олигархов» и оплатить судебные издержки. Стороны намерены на следующей неделе подать в суд документы, которые позволят урегулировать спор

Валентин Гапонцев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бизнесмен российского происхождения, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев договорился с Минфином США об условиях мирового соглашения, которые позволят урегулировать судебный спор из-за включения его в список «российских олигархов». Соответствующий документ размещен в государственной базе судебных документов США (у РБК есть доступ).

«Стороны договорились об основных условиях соглашения в результате процедуры урегулирования и рассчитывают подать соответствующие документы [в суд] на следующей неделе», — говорится в нем. В документе также отмечается, что благодаря этой договоренности дальнейшие отчеты такого рода не понадобятся.

29 июня Гапонцев и Минфин США достигли принципиального соглашения, которое позволяет им добиться досудебного урегулирования иска. В конце июля стороны сообщили, что намерены завершить процесс подготовки этого соглашения 14 августа.

Бизнесмен, который имеет и российское, и американское гражданство, подал иск к Минфину США и главе ведомства Стивену Мнучину в декабре 2018 года. Поводом для этого стало включение Гапонцева в список «российских олигархов» в так называемом кремлевском докладе. Этот список был обнародован вместе с несекретной частью доклада, который американский Минфин подготовил в соответствии с требованиями закона CAATSA («О противодействии противникам Америки»). Ведомство причислило бизнесмена и его компанию IPG Photonics к «сообщникам неприятеля США, от которых американский бизнес должен держаться подальше».