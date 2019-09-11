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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
За день его состояние увеличилось на $126 млн, достигнув отметки $22,2 млрд. По сравнению с последним рейтингом богатейших россиян Forbes Тимченко прыгнул с пятого на второе место
Геннадий Тимченко (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в режиме реального времени отображает богатство долларовых миллиардеров.

По-прежнему богатейшим россиянином остается Леонид Михельсон, который является партнером Тимченко по НОВАТЭКу и «Сибуру». Состояние Михельсона за день увеличилось на $133 млн и составляет $26,2 млрд.

На третьей строчке располагается совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($21,2 млрд), на четвертой — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($20,8 млрд). Замыкает топ-5 владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с $20,4 млрд.

Фотогалерея 
Богатейшие семьи России 2019 года: рейтинг Forbes

В список Forbes Геннадий Тимченко впервые попал в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в $2,5 млрд. С тех пор позиции предпринимателя в рейтинге стабильно росли. В последнем рейтинге российских долларовых миллиардеров Forbes, который вышел весной этого года, Тимченко занял пятое место. Тогда его состояние составляло $20,1 млрд. На тот момент богаче него были Михельсон ($24 млрд), Лисин ($21,3 млрд), Алекперов ($20,7 млрд) и Мордашов ($20,5 млрд).

В конце августа Forbes опубликовал рейтинг богатейших кланов России, который возглавило семейство Гуцериевых ($5,65 млрд), на втором месте оказалось семейство Ротенбергов ($5,18 млрд), а на третьем — клан Шаймиевых ($2,8 млрд). Четвертое и пятое места за собой застолбили семейства Гапонцевых ($2 млрд) и Евтушенковых ($1,94 млрд).

Во вторую пятерку рейтинга вошли семейства Рахимкуловых ($1,89 млрд), Линников ($1,6 млрд), Саркисовых ($1,6 млрд), Бажаевых ($1,51 млрд) и Михайловых ($1,16 млрд).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон, материальное состояние, Forbes
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