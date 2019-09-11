Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

За день его состояние увеличилось на $126 млн, достигнув отметки $22,2 млрд. По сравнению с последним рейтингом богатейших россиян Forbes Тимченко прыгнул с пятого на второе место

Геннадий Тимченко (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в режиме реального времени отображает богатство долларовых миллиардеров.

По-прежнему богатейшим россиянином остается Леонид Михельсон, который является партнером Тимченко по НОВАТЭКу и «Сибуру». Состояние Михельсона за день увеличилось на $133 млн и составляет $26,2 млрд.

На третьей строчке располагается совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($21,2 млрд), на четвертой — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($20,8 млрд). Замыкает топ-5 владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с $20,4 млрд.

В список Forbes Геннадий Тимченко впервые попал в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в $2,5 млрд. С тех пор позиции предпринимателя в рейтинге стабильно росли. В последнем рейтинге российских долларовых миллиардеров Forbes, который вышел весной этого года, Тимченко занял пятое место. Тогда его состояние составляло $20,1 млрд. На тот момент богаче него были Михельсон ($24 млрд), Лисин ($21,3 млрд), Алекперов ($20,7 млрд) и Мордашов ($20,5 млрд).