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«Коммерсантъ» узнал об ограничении экспорта птицы из Белоруссии

«Коммерсантъ»: Белоруссия ограничила экспорт птицы в Россию из-за внутреннего спроса
Ограничения на экспорт власти Белоруссии объясняют необходимостью насытить спрос на мясо птицы внутри страны, однако собеседники «Коммерсанта» говорят о том, что настоящей причиной ограничений может быть птичий грипп
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Белоруссия — один из основных поставщиков мяса птицы в Россию — с начала августа ограничила экспорт продукции всюду, кроме Китая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Газета также ссылается на копии писем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны, из которых следует, что выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей из Белоруссии приостановлены в целях насыщения внутреннего рынка. Исключение сделано для экспорта в Китай продукции холдинга «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»). В Минсельхозе Белоруссии на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Настоящей причиной ограничений может быть вспышка птичьего гриппа, считают два собеседника издания на рынке. Они отмечают, что Белоруссия традиционно не сообщает о вспышках гриппа на своих фабриках, в то время как эпидемии влияют на объем производства.

В Россельхознадзоре сообщили «Коммерсанту», что пока не получали от Минска уведомлений о приостановке поставок и возникновении очагов эпизоотии, добавив, что, если это произойдет, рассчитывают на обеспечение внутреннего рынка российскими игроками.

По данным Росстата, с декабря прошлого года рост стоимости мяса курицы составил 11,42%. За неделю, закончившуюся 31 июля, цены на продукцию выросли на 0,46%, и сейчас в среднем в рознице она стоит 196,93 руб. за 1 кг.

Белоруссия приостанавливала выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт для некоторых производителей мясо-молочного сектора прошлой осенью, также объясняя это необходимостью насытить внутренний рынок. Об этом, также со ссылкой на письмо департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщал «Коммерсантъ». Запрет касался продукции «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (выпускает яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»). Также запрет касался производителей молочной продукции — под ограничения попали Рогачевский и Лепельский комбинаты.

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Сельхозпредприятия России в 2022 году произвели 6,5 млн т птицы (в живом весе на убой), что на 4,9% больше по сравнению с 2021 годом, сообщал «Вестник агропромышленного комплекса» со ссылкой на данные Национального птицеводческого союза. Экспорт мяса птицы из России в 2022 году увеличился на 16% в натуральном и на 51% — в стоимостном выражении. С 2017 года натуральный объем продаж мяса птицы за рубеж вырос более чем вдвое, выручка — в 4,7 раза.

Крупнейший покупатель российской птицы — Китай, на который, по данным «Агроэкспорта», пришлось 39% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году (в 2021 году — 41%). Мяса птицы из России в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. т, что на 11% больше, чем в 2021 году. В денежном выражении поставки выросли на 53%. Второй покупатель российского мяса птицы в 2022 году — Саудовская Аравия, объем закупок этой страны вырос в 2022 году на 59% в натуральном и на 85% в стоимостном выражении. В топ-3 импортеров также входит Казахстан с динамикой роста 42% и 55% соответственно.

По данным аграрного агентства ROSNG, Белоруссия поставляет в Россию около 10 тыс. т мяса птицы в месяц, что не превышает 2,5% от всего объема российского рынка (за год в России производится 5 млн т). «Коммерсантъ», ссылаясь на данные участников рынка, пишет, что в первом квартале 2023 года импорт в Россию мяса птицы из всех стран вырос на 21% (до 61,9 тыс. т), объем потребления за этот период увеличился на 3,2% (до 1,26 млн т).

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
мясо курицы Белоруссия экспорт
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