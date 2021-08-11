СМИ узнали об очередях из фур и драках водителей на границе с Китаем

Участники рынка сообщают, что за последние месяцы время прохождения фур через границу существенно выросло, машины могут стоять в очереди неделю. Из-за мест в очереди на погранпереходах возникают конфликты

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Движение грузового транспорта, как автомобильного, так и железнодорожного, через российско-китайскую границу существенно замедлилось, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. В качестве причин газета называет неготовность инфраструктуры к резкому росту из-за пандемии транзитных грузоперевозок и усиление антикоронавирусных ограничений.

Значительные проблемы с проездом возникли у транспортных компаний на крупнейшем сухопутном пограничном переходе через границу с Китаем Забайкальск — Манчжурия. В транспортно-логистической компании «Траско», например, газете сообщили, что, по их оценкам, ежедневно ждут заезда около 500 автомобилей. В среднем машина стоит неделю, уточнили там. Руководитель направления автоперевозок из Китая Максим Игнатов пояснил, что осложнения с проездом через КПП наблюдаются с мая.

В логистической компании «Дакстер» сообщили, что сроки доставки грузов увеличились на две-три недели.

Как пишет «Коммерсантъ», Китай ввел именную систему квотирования в отношении въезжающих автомобилей. Для того чтобы получить разрешение китайский грузоотправитель или работающий на территории страны агент подает заявку на электронную очередь. Когда она до него доходит, он заявляет номер машины, которая въедет в Китай на следующий день.