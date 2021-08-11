СМИ узнали об очередях из фур и драках водителей на границе с Китаем

Участники рынка сообщают, что сейчас по квоте въехать могут до 100 грузовиков в сутки, однако обработать и пропустить КПП может только 80. Те, кто не успел проехать в свой день, вынуждены возвращаться обратно и вставать в конец очереди, так как она формируется каждые сутки.
«Машины пытаются в эту очередь прорваться, объезжая по полю или по встречной полосе, — рассказал Игнатов. — В очереди возникают конфликты, прежде всего между водителями Забайкальского края и Бурятии и дальнобойщиками из других регионов. Порой доходит до драк за порядок заезда. Серьезно избили водителя московского федерального перевозчика, из очереди его увезли на скорой в бессознательном состоянии».
Руководитель подразделения автомобильного экспедирования Stalogistic Ирина Синявская подтвердила, что из десяти машин, в среднем загружаемых компанией в неделю, одна-две «стабильно» остаются в России в ожидании следующей квоты. По ее словам, приоритет при прохождении КПП отдается машинам с рефрижераторными грузами, фруктами и овощами.
В Федеральной таможенной службе (ФТС), однако, опровергли пропуск не всей квоты. Там пояснили, что через пункт Забайкальск — Манчжурия границу ЕАЭС ежедневно в обоих направлениях пересекают более 300 машин, «в том числе по направлению «въезд в РФ» до 80 единиц груженых транспортных средств и до 25 единиц новой техники, перемещаемой через таможенную границу в качестве товара (своим ходом)».
Процесс выезда из России и въезда в Китай также замедляется из-за тестирования российских водителей: кроме предоставления справки с отрицательным тестом на коронавирус они могут пройти дополнительное тестирование на китайской стороне, пишет издание со ссылкой на Минтранс.
Помимо этого, ситуация осложняется из-за системы бесконтактной погрузки в Китае, которую разработал Пекин. По ней грузовой автомобиль заезжает в Китай, оставляет прицеп с грузом и возвращается в Россию. После того как прицеп загрузят, машина возвращается и забирает его. В ФТС отмечают, что это существенно увеличивает время на оформление въезда и выезда машин, а также нагрузку на таможню.
«Коммерсантъ» сообщает и о задержках с отправками в Китай по железной дороге. Замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщил, что есть затруднения, связанные с приемом контейнеров, которые едут в Китай через порты Дальнего Востока. «То есть судно отгружается, после этого стоит несколько дней в связи с неприемом китайскими портами», — пояснил он.
По словам Шилова, компания снизила объем перевозок всех грузов из России в Китай на 11,5% за июль, на 27,7% — в первые дни августа.
В марте РЖД минимум дважды ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений через погранпереход Забайкальск — Манчжурия из-за отказов в приеме поездов с китайской стороны. Представитель компании тогда сообщал, что прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных объемов.