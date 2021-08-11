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СМИ узнали об очередях из фур и драках водителей на границе с Китаем

Участники рынка сообщают, что за последние месяцы время прохождения фур через границу существенно выросло, машины могут стоять в очереди неделю. Из-за мест в очереди на погранпереходах возникают конфликты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Движение грузового транспорта, как автомобильного, так и железнодорожного, через российско-китайскую границу существенно замедлилось, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. В качестве причин газета называет неготовность инфраструктуры к резкому росту из-за пандемии транзитных грузоперевозок и усиление антикоронавирусных ограничений.

Значительные проблемы с проездом возникли у транспортных компаний на крупнейшем сухопутном пограничном переходе через границу с Китаем Забайкальск — Манчжурия. В транспортно-логистической компании «Траско», например, газете сообщили, что, по их оценкам, ежедневно ждут заезда около 500 автомобилей. В среднем машина стоит неделю, уточнили там. Руководитель направления автоперевозок из Китая Максим Игнатов пояснил, что осложнения с проездом через КПП наблюдаются с мая.

В логистической компании «Дакстер» сообщили, что сроки доставки грузов увеличились на две-три недели.

Как пишет «Коммерсантъ», Китай ввел именную систему квотирования в отношении въезжающих автомобилей. Для того чтобы получить разрешение китайский грузоотправитель или работающий на территории страны агент подает заявку на электронную очередь. Когда она до него доходит, он заявляет номер машины, которая въедет в Китай на следующий день.

СМИ узнали о развороте Китая в сторону экспорта по суше через Россию
Бизнес
Фото:Li An / Zuma / ТАСС

Участники рынка сообщают, что сейчас по квоте въехать могут до 100 грузовиков в сутки, однако обработать и пропустить КПП может только 80. Те, кто не успел проехать в свой день, вынуждены возвращаться обратно и вставать в конец очереди, так как она формируется каждые сутки.

«Машины пытаются в эту очередь прорваться, объезжая по полю или по встречной полосе, — рассказал Игнатов. — В очереди возникают конфликты, прежде всего между водителями Забайкальского края и Бурятии и дальнобойщиками из других регионов. Порой доходит до драк за порядок заезда. Серьезно избили водителя московского федерального перевозчика, из очереди его увезли на скорой в бессознательном состоянии».

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Руководитель подразделения автомобильного экспедирования Stalogistic Ирина Синявская подтвердила, что из десяти машин, в среднем загружаемых компанией в неделю, одна-две «стабильно» остаются в России в ожидании следующей квоты. По ее словам, приоритет при прохождении КПП отдается машинам с рефрижераторными грузами, фруктами и овощами.

В Федеральной таможенной службе (ФТС), однако, опровергли пропуск не всей квоты. Там пояснили, что через пункт Забайкальск — Манчжурия границу ЕАЭС ежедневно в обоих направлениях пересекают более 300 машин, «в том числе по направлению «въезд в РФ» до 80 единиц груженых транспортных средств и до 25 единиц новой техники, перемещаемой через таможенную границу в качестве товара (своим ходом)».

На границе с Китаем возникли заторы из российских поездов с углем и лесом
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Процесс выезда из России и въезда в Китай также замедляется из-за тестирования российских водителей: кроме предоставления справки с отрицательным тестом на коронавирус они могут пройти дополнительное тестирование на китайской стороне, пишет издание со ссылкой на Минтранс.

Помимо этого, ситуация осложняется из-за системы бесконтактной погрузки в Китае, которую разработал Пекин. По ней грузовой автомобиль заезжает в Китай, оставляет прицеп с грузом и возвращается в Россию. После того как прицеп загрузят, машина возвращается и забирает его. В ФТС отмечают, что это существенно увеличивает время на оформление въезда и выезда машин, а также нагрузку на таможню.

«Коммерсантъ» сообщает и о задержках с отправками в Китай по железной дороге. Замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщил, что есть затруднения, связанные с приемом контейнеров, которые едут в Китай через порты Дальнего Востока. «То есть судно отгружается, после этого стоит несколько дней в связи с неприемом китайскими портами», — пояснил он.

По словам Шилова, компания снизила объем перевозок всех грузов из России в Китай на 11,5% за июль, на 27,7% — в первые дни августа.

В марте РЖД минимум дважды ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений через погранпереход Забайкальск — Манчжурия из-за отказов в приеме поездов с китайской стороны. Представитель компании тогда сообщал, что прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных объемов.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
КПП грузовики фуры Китай
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СМИ узнали о развороте Китая в сторону экспорта по суше через Россию
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