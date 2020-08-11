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Бизнес ,  
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Международные эксперты оценили стоимость российских лесов

Стоимость лесов в России составляет $4–17 трлн, подсчитали эксперты Boston Consulting Group. Большая часть этой стоимости приходится на регулирование климата, но она может скоро снизиться из-за лесных пожаров и вырубки
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

России принадлежат самые богатые лесные ресурсы в мире: территория мировых лесов составляет 4 млрд га, из них более 20%, 815 млн га, находятся в России, об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG, есть у РБК).

Как считали стоимость леса

Стоимость леcных ресурсов в мире BCG оценивает в $50–150 трлн, а в России — в $4–17 трлн. По мнению экспертов компании, основной ценностью лесов является роль в регулировании климата (способность поглощать CO2 и хранить углерод): в мире на нее приходится 65–90%, в России — 81–96% стоимости.

Этот параметр стоимости лесов рассчитывается в привязке к текущим ценам Европейского торгового союза (ЕТС — EU Emissions Trading System) — $27 за тонну CO2. Для предотвращения глобального потепления стоимость СО2 должна быть выше — $135 за тонну, в этом случае ценность российских лесов возрастает до $17 трлн, говорится в исследовании.

«Текущая стоимость лесов в России, а это примерно $4 трлн, превосходит стоимость всей российской нефти на 28% ($3,08 трлн, исходя из оценки запасов в 80 млрд барр. и средней цены на нефть марки Urals в январе—мае 2020 года $38,44 за баррель. — РБК)», — отмечает партнер-эксперт московского офиса BCG Константин Полунин (его слова приводятся в сообщении). При оценке тонны CO2 в $135 стоимость российских лесов будет уже в 5,5 раза выше ($17 трлн) стоимости запасов нефти.

Определение стоимости лесов с учетом их абсорбирующей и депонирующей роли абсолютно корректно, отмечает управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов (его слова передала пресс-служба). В свете «зеленой сделки» ЕС и перспективы введения трансграничного углеродного налога и квот на ввоз продукции с повышенным углеродным следом именно функция ССS (carbon capture storage, снижение уровня углекислого газа) лесов России будет иметь решающее значение для защиты интересов всей российской промышленности на международных рынках, считает он.

По оценке Минприроды, стоимостная оценка древесных лесных ресурсов России составляет лишь около 9 трлн руб. (данные на конец 2018 года, более поздних пока нет). Для этого оценивались запасы древесины, которые можно использовать в коммерческих целях. Дороже всего стоят запасы лиственницы (2,1 трлн руб.), сосны (1,9 трлн руб.) и березы каменной (1,6 трлн руб.).

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Как сохранить эти запасы

«Лес — одно из главных российских богатств, и я допускаю, что по стоимости он вполне может быть сопоставим с углеводородами», — передал РБК через представителя руководитель направления «Лесоуправление» компании «Свеза» Александр Протченко. «Дополнительным преимуществом леса является и то, что этот ресурс возобновляемый, в отличие от тех же углеводородов. Опыт соседних Финляндии и Швеции отлично демонстрирует, что если вести лесное хозяйство интенсивно, создавая необходимую инфраструктуру, оперативно засаживая вырубки ценными породами и обеспечивая уход за угодьями, то лесная промышленность не наносит вреда окружающей среде», — пояснил он.

«Чтобы не потерять этот уникальный ресурс уже через 20–30 лет, необходимо решительно пересмотреть подходы к управлению. Пересмотреть с точки зрения рационального использования и восстановления лесов, а также эффективности работы по устранению двух главных негативных факторов — экстенсивных вырубок и пожаров», — предупреждает Полунин. В противном случае, по прогнозу BCG, к 2050 году стоимость лесов в России снизится на 10%.

Экстенсивный характер лесозаготовок, нелегальные и сплошные вырубки, низкий контроль за восстановлением — все это разрушает ценность лесов, отмечается в исследовании. Важна не только забота непосредственно о лесных угодьях, но и создание самых современных перерабатывающих производств, замечает Протченко. Такие производства позволяют более эффективно расходовать лесные ресурсы — используются все части дерева, в этом случае снижается и объем вырубки.

По данным BCG, в последние годы в России стремительно растет площадь лесных пожаров. С одной стороны, это может объясняться повышением качества спутникового отслеживания территорий, с другой — недостаточностью ресурсов для тушения и наличием зон контроля, в которых пожары тушить необязательно (49% лесных территорий).

Однако в Минприроды утверждают, что площадь пожаров сокращается. «Обратите внимание, в этом году количество пожаров больше, а по площадям они меньше, чем в прошлом. Это говорит о том, что мы производим ликвидацию пожаров в первый или второй день, это очень важно», — заявил в интервью РБК министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Общая площадь всех лесных пожаров в России за неделю с 3 по 9 августа сократилась на 21% — на 127 тыс. га, сообщила в понедельник, 10 августа, пресс-служба ведомства.

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Дмитрий Кобылкин

По данным «Greenpeace Россия», на юге Сибири и Дальнего Востока период повторяемости пожаров составляет менее 25 лет, а в соседнем Китае — более 400 лет. Период повторяемости — это расчетный срок, за который территория была бы пройдена огнем полностью при условии равномерного распределения пожаров в пространстве и времени, говорится в исследовании BCG. Для восстановления бореальных лесов (хвойные и смешанные леса, расположенные в северных широтах), которые наиболее распространены в России, требуется до 80 лет, что неосуществимо при текущей ситуации, когда площадь охваченных пожарами территорий постоянно растет, заключают специалисты компании. В итоге наблюдается ежегодное снижение запасов лесов, указывают авторы исследования.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: леса, лесные пожары
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