Владелец брендов Lee и Wrangler задумался о выходе из джинсового бизнеса

Компания VF Corporation, которая владеет джинсовыми брендами Lee и Wrangler, изучает стратегические перспективы этого направления, при этом рассматривается возможность продажи всемирно знаменитых брендов, пишет The Wall Street Journal.
В последние годы продажи джинсов в США падают, отмечает издание. Если в 2013 году американцы купили джинсов на $18,8 млрд, то в 2017 году — всего на $16,2 млрд.
С 2015 года джинсовый дивизион VF Corporation показал падение на продаж на 5%, а прибыли на 2%.
В 1980-е годы, после того, как VF приобрела Lee и Wrangler, у нее было 25% рынка джинсов. Этот сектор принес больше половины дохода компании в 2002 году. Однако компания, которая стоит сейчас около $38 млрд, стала активно диверсифицировать бизнес, развивая и другие бренды.
По информации издания, VF Corporation намерена сосредоточиться на развитии своих самых быстрорастущих брендов, таких как кроссовки Vans, куртки North Face и ботинки Timberland.