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РАЭК сообщила об аудите после ареста главы ассоциации по делу о госизмене

РАЭК сообщила об аудите после ареста главы ассоциации Гребенникова
Новое руководство РАЭК провело кадровые перестановки, в обновленном составе команда начала аудит. Гребенников, как заявили в ассоциации, был уволен 9 июня, а фактически отстранен от управления еще в январе
Сергей Гребенников
Сергей Гребенников (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) после ареста ее бывшего руководителя Сергея Гребенникова по делу о госизмене произошли существенные кадровые изменения, новая команда проводит комплексный аудит работы организации. Об этом говорится в сообщении РАЭК, поступившем в РБК.

Совет РАЭК фактически отстранил Гребенникова от руководства ассоциацией еще в январе 2025 года, отметили там. С тех пор делами ассоциации занималась исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.

9 июня ассоциация избрала нового руководителя, им стал Дмитрий Гуляев. Гребенникова юридически уволили решением общего собрания учредителей от той же даты.

Гуляев представил стратегию перезапуска РАЭК и развития проектов в кооперации с IT-сообществом. Одной из ключевых задач, которую он обозначил, стало укрепление кадрового потенциала IT-отрасли, включая возвращение в Россию айтишников. Также было решено поменять состав команды РАЭК.

Главу РАЭК заподозрили в госизмене
Общество
Сергей Гребенников

РАЭК объединяет свыше 150 игроков рынка электронных коммуникаций, занимается развитием нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка, поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.

Ходатайство об аресте Гребенникова по делу о госизмене поступило в Лефортовский суд Москвы 10 июля. Суд удовлетворил просьбу стороны обвинения в этот же день. Решение должно вступить в силу 15 июля.

Бывшему главе РАЭК вменяют ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По информации источника Русской службы Би-би-си, разбирательство могли начать по итогам обыска, который проходил у Гребенникова по другому делу — о покушении на сбыт наркотиков.

В конце мая Тверской суд Москвы вынес Гребенникову приговор по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере, он получил семь лет, писал портал Roem.

Гребенникову 38 лет. РАЭК он возглавил в 2022 году. В апелляционном постановлении по первому делу Гребенникова говорилось, что у него есть вид на жительство в США, а также квартира в Германии и счета в иностранных банках.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
РАЭК Сергей Гребенников арест госизмена
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