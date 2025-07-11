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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Совкомбанк нашел покупателя на бизнес-центр в районе Лубянки

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Эксклюзивы РБК
Совкомбанк продал здание бывшего доходного дома Романова в центре Москвы. Новым владельцем особняка в Большом Кисельном переулке стала West Wind Group, работающая с коммерческой недвижимостью
Фото: Квар К. / сервис «Яндекс.Карты»
Фото: Квар К. / сервис «Яндекс.Карты»

Совкомбанк договорился с West Wind Group о продаже офисного комплекса в Большом Кисельном переулке рядом со станцией метро «Лубянка». Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с объектом. По их словам, сделка находится на финальной стадии, а после завершения всех процедур покупатель станет владельцем здания общей площадью 6,7 тыс. кв. м.

Представители West Wind Group, Совкомбанка и компании Ricci, которую участники рынка называют консультантом транзакции, от комментариев отказались.

Здание в Большом Кисельном переулке, по данным Росреестра, было построено в 1914 году. Когда-то на его месте находилась городская усадьба фабрикантов Затрапезных, которые еще в первой половине XVIII века объединили здесь несколько мелких дворов. Во время пожара 1812 года имение не пострадало, но в 1810–1830-х годах было решено его перестроить. В конце XIX века его собственником стал Н.Т. Подрезов-Тихонов, который согласовал здесь возведение доходного дома «для торговых и конторских помещений». После этого здание было вновь перестроено уже при новом владельце И.С. Романове, у него появились черты раннего модерна. В 1920–1930-е годы здание надстроили пятым этажом.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Объект несколько раз менял собственника, свидетельствуют данные системы СПАРК. К примеру, в 2000-е годы им владели агентство «Недвижимость, капитал, интеграция» и компания «Александр Хаус». А в 2014 году здание перешло на баланс банка «Восточный», который в 2021 году приобрел Совкомбанк. Скорее всего, решение о продаже комплекса связано со стратегией финансовой организации по реализации непрофильных активов, полагает директор по направлению рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов. Об этом же говорит и исполнительный директор Remain Александр Богданов.

Стоимость офисного комплекса в Большом Кисельном переулке Горюнов оценивает в 1,2–1,3 млрд руб. Богданов говорит о 1,2–1,4 млрд руб. Логичнее всего сделать здесь гибкий офис, рассуждает Горюнов, добавляя, что это может потребовать вложения в размере 700–800 млн руб.

Выкупающая объект West Wind Group была создана в 2004 году, она специализируется на редевелопменте офисных и административных зданий, бизнес-центров, а также управлении коммерческой недвижимостью. Среди ее проектов — комплексы «Сады Этрета» на Цветном бульваре, Arkenston на улице Усачева, Sugar Factory на Земляном валу.

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Дарья Молоткова
Совкомбанк офисы Лубянка продажа Коммерческая недвижимость
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