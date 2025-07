Burberry продлил аренду офиса в центре Москвы на фоне закрытия бутиков

Burberry, окончательно закрывший все свои магазины в России, продлил договор аренды офиса на Петровке. Теперь соглашение с владельцем объекта будет действовать до 2027 года, хотя изначально завершалось в августе этого года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Британский модный дом Burberry, три года назад временно приостановивший работу своих бутиков в России, а затем закрывший их окончательно, продлил договор аренды офиса на Петровке,16 в центре Москвы. Об этом говорится в пояснениях к бухгалтерской отчетности российской «дочки» компании за 2023 и 2024 годы, которые изучил РБК. Из документов следует, что изначально соглашение между компанией и собственником объекта действовало до конца августа 2025-го, но впоследствии оно было пролонгировано до марта 2027 года. Площадь занимаемых ретейлером помещений за год не изменилась — она все также составляет 153 кв. м.

РБК направил запрос в Burberry. Получить комментарий собственника здания на Петровке не удалось.

Что происходит с бутиками Burberry в России

В марте 2022 года Burberry следом за Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Prada и другими люксовыми брендами временно закрыл свои бутики в России — модный дом, как утверждала The Guardian, сделал это одним из последних. Всего у Burberry, по данным издания, было в стране три магазина. В прошлом году свою работу окончательно прекратил магазин модного дома в ГУМе на Красной площади, следует из материалов бухгалтерской отчетности. Бутик с люксовой одеждой и аксессуарами был открыт еще в 2004 году и стал для компании вторым пространством в России. Сперва он занимал в торговом комплексе порядка 170 кв. м, но затем его площадь была увеличена примерно до 1 тыс. кв. м. Дизайн пространства напоминал оригинальную архитектору ГУМа, включая крестовые своды и деревянную отделку стен. С 2019 года оно считалось флагманским магазином британского ретейлера в России.

На момент ухода из ГУМа компания арендовала в нем помещение на 621 кв. м. Изначально договор между сторонами действовал до 26 сентября 2023 года, но затем было пролонгирован до середины августа 2024-го. После этого британская компания уже не стала возобновлять соглашение, сказано в материалах отчетности.

Помимо магазина в ГУМе у Burberry также окончательно закрылись пространства в Сrocus City Mall в Красногорске и в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Первый бутик был закрыт в 2022 году, второй — в 2023 году. Соглашения по аренде этих помещений компания не продлевала.

Чем известен модный дом

Burberry — один из старейших британских домов моды, который был основан в 1856 году бывшим помощником продавца тканей Томасом Берберри. Он считал, что одежда должна защищать людей от британской погоды, и руководствовался этим принципом в работе. В 1879 году Берберри изобрел габардин — прочный и непромокаемый материал, который использовался для пошива верхней одежды. А спустя 12 лет он выпустил офицерский плащ Tielocken Coat, который стал прототипом современного тренча Burberry.

В XX веке компания активно сотрудничала с британской армией — во время Первой мировой войны она стала поставлять габардиновые плащи для королевского корпуса. Впоследствии Burberry также стал выпускать пальто для конной полиции, лыжные костюмы, мотоциклетные куртки и костюмы для авиаторов. А в 1955 году модный дом получил королевский патент от королевы Елизаветы II и стал эксклюзивным поставщиком одежды для королевского двора. Его одежда была востребована у политиков и писателей — в тренче Burberry появлялись Уинстон Черчилль, Рональд Рейган, Бернард Шоу, Артур Конан Дойль и Сомерсет Моэм. Ее можно было видеть и в фильмах, например, в «Касабланке» с Хамфри Богартом и «Завтраке у Tiffany» с Одри Хепберн.

Сейчас Burberry выпускает женскую, мужскую и детскую одежду, парфюмерию и косметику, аксессуары и украшения. Компания публичная, ее акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, а среди акционеров — инвестфонды и управляющие ими компании, в том числе Lindsell Train Ltd (6,1%), Schroder Investment Management Ltd (5,4%), The Vanguard Group (4,3%) и другие. Но в последние годы результаты культового британского бренда не слишком радовали инвесторов. Остановить падение продаж модный дом пытался еще в середине 2010-х годов: тогда перед его руководством была поставлена задача превратить Burberry в «супер-люксовый бренд» уровня Gucci и Dior с более высокими ценами и маржинальностью, писала The Guardian. Позиционирование бренда и коллекции, выпущенные под руководством креативного директора Рикардо Тиши, стали более современными, но это создавало риск оттолкнуть историческую аудиторию бренда, состоявшую из более консервативных потребителей. Кроме того, основной рынок для Burberry — Китай, поэтому бренд сильно пострадал из-за локдауна во время пандемии, последующего снижения спроса на предметы роскоши и медленного восстановления экономики в Китае.

В 2022 году Burberry сменила креативного директора — этот пост занял Дэниел Ли, до этого возродивший люксовый бренд Bottega Veneta, который специализируется на суммках и других изделиях из кожи ручной работы. Он сделал ставку на возвращение к «британскому наследию» Burberry, которое отличало его от других люксовых марок, и увеличение продаж аксессуаров, в том числе кожаных сумок. По итогам 2021/2022 финансового года (завершился 2 апреля того года) выручка модного дома превысила уровень, который был до пандемии, достигнув £2,8 млрд. Увеличение выручки наблюдалось и в следующем финансовом году (до £3 млрд). Но удержать этот рост не удалось — уже по итогам года, завершившегося в апреле 2024-го, продажи пошли на спад. В июле компания сообщила о падении квартальных продаж на 20% и отставке генерального директора Джонатана Акройда, а уже в сентябре Burberry выбыла из индекса крупнейших компаний Великобритании FTSE 100, где находилась с 2009 года. Причиной стало сильное снижение капитализации, вызванное длительным падением продаж.

По итогам последнего финансового года (он завершился в конце марта 2025-го) выручка компании снизилась на 17% — до £2,46 млрд (против £2,96 млрд за предыдущий годовой период). Операционный убыток достиг £3 млн, в то время как годом ранее компания вышла на прибыль в £418 млн. В ноябре 2024-го новый гендиректор Джошуа Шульман представил обновленную стратегию Burberry. Компания планирует вновь сосредоточиться на своих основных моделях — тренчах и шарфах, а также будет менее амбициозна в отношении цен на сумки и обувь. Также в мае этого года стало известно о планах Burberry по увольнению 1,7 тыс. сотрудников.

Как российская «дочка» бренда закончила год Burberry пришел в Россию в 2004 году — именно тогда здесь открылся его первый монобрендовый магазин. Изначально компания развивалась здесь по франчайзингу в партнерстве с группой «Джамилько», которая и помогла ей выйти на этот рынок. Но в 2014 году она приняла решение перейти к прямой модели управления и зарегистрировала здесь собственную дочернюю компанию. С тех пор британский модный дом развивался в России самостоятельно и открыл несколько магазинов. В 2024 году выручка британского модного дома в России составила 65,2 млн руб. (-62,4% год к году). Чистый убыток компании за этот период снизился на 74,5% — с 437,8 до 111,6 млн руб. Для сравнения: в 2019 году выручка бренда оценивалась в 931 млн руб., а чистая прибыль — в 5,9 млн руб.

Что говорят эксперты

Соглашения об аренде в основном продлевают для тех мест, которые стратегически важны для бренда, будь то офис или флагманский магазин, рассуждает директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. Если же точка не столь значима, а условия договора позволяют выйти без серьезных финансовых потерь, то его расторгают досрочно, отмечает он. В остальных ситуациях, по его словам, зарубежные люксовые бренды просто дожидаются окончания срока аренды.

В случае, если офис компании имеет небольшую площадь, как, например, у Burberry, расходы на его содержание не оказывают существенного влияния на общий бюджет, указывает партнер и директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина. В такой ситуации сохранить площади и продлить аренду оказывается проще и экономически целесообразнее, чем впоследствии искать новое помещение при возвращении на рынок, полагает она. Это позволяет бренду сохранить символическое присутствие и приоткрытую «дверь» на российский рынок, говорит эксперт.

Из отчетностей «дочек» зарубежных люксовых брендов следует, что они не часто продлевают подписанные ранее соглашения по аренде. Так, Dior в прошлом году отказался от 5 магазинов — теперь у французского модного дома остается лишь 4 бутика в России. А итальянская Prada Group приняла решение закрыть все подразделения, зарегистрированные в ЦУМе. Кроме того, он не продлил аренду магазина для бренда Miu Miu (входит в Prada Group), расположенного в Столешниковом переулке. Французский дом Hermès, в свою очередь, полностью ушел из торгового центра «Времена года», а также бизнес-центре в Нижнем Кисельном переулке.