Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Сергей Петров сообщил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский в феврале предлагал ему продать бизнес. Автодилер опроверг переговоры о покупке «Рольфа», указав, что обсуждалось только совместное сотрудничество

Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

По его словам, с предложением Варшавский обращался в течение шести месяцев, последнее поступило в феврале. «Перед этими самыми событиями (обысками в «Рольфе». — РБК) он тоже позванивал», — сказал Петров.

В пресс-службе «Авилона» изданию сказали, что переговоры о покупке «Рольфа» не велись, были отдельные обсуждения вопросов совместного сотрудничества.

Петров также предположил, что Варшавский был «интересантом» уголовного дела против «Рольфа». «По звонку одного акционера господина Варшавского мне я слышу, что он — интересант этого дела», — сказал основатель «Рольфа». Позднее Петров сообщил, что после обращения издания к «Авилону» за комментарием по поводу его слов, Варшавский позвонил ему и «смог его переубедить».