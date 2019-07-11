Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

Австрийская OMV обсуждает с «Газпром нефтью» участие в разработке гигантских нефтяных запасов Ямбургского проекта в Арктике. Российской компании нужен технологический партнер, чтобы добывать трудноизвлекаемую нефть

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.

Пока компании ведут переговоры, и «чем скорее будет принято решение, тем лучше», сказал Зеле. Но, по его словам, до этого еще далеко: «Сейчас моя команда должна опуститься на 3500 м в недра и понять, вообще, что там происходит».

Лицензией на Ямбургское месторождение владеет «Газпром», но в апреле 2019 года «Газпром нефть» договорилась с материнской компанией, что будет осваивать ачимовские залежи на этом месторождении самостоятельно. Запасы месторождения огромны и составляют 1,3–3,5 млрд т нефти, рассказал тогда первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яколев. Добыча на месторождении может составить 5–20 млн т нефти в год. Для сравнения, сейчас крупнейшее по добыче месторождение «Газпром нефти» — Южно-Приобское — дает 11,4 млн т нефти в год.

Ачимовские отложения относятся к трудноизвлекаемым запасам, и Яковлев не исключил привлечение иностранных партнеров, у которых есть опыт разработки ачимовских залежей в России. Под это описание подходят и OMV, и еще один крупный партнер «Газпрома» — немецкая Wintershall Dea. «Конечно, мы рады такое услышать. Он даже сказал, что OMV была бы неплохим партнером, поскольку у нас есть опыт в разработке ачимовских участков», — сказал РБК Зеле.