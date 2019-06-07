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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Газпром договорился с OMV об условиях продажи добывающих активов
Стоимость двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, которые у «Газпрома» купит давний партнер, австрийская OMV, составит €905 млн
Уренгойское месторождение (Фото: gazprom.ru)

«Газпром» договорился с австрийской OMV об условиях продажи добывающих активов Уренгойского месторождения. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Австрийская компания получит 24,98% в освоении 4-го и 5-го участков Ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири по цене 905 млн ($1,02 млрд). Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить до конца 2019 года.

Таким образом, в рамках этой сделки стоимость 4-го и 5-го блоков ачима Уренгойского месторождения с запасами в 274 млрд кубометров газа и 74 млн тонн конденсата оценена в €3,6 млрд.

При этом доля «Газпрома» в этом проекте снизится до 50,01%, а доля немецкого концерна Wintershall Dea сохранится на уровне 25,01%.

Основополагающее соглашение об обмене активами стороны заключили еще в октябре 2018 года. Тогда глава «Газпрома Алексей Миллер говорил, что окончательно стороны договорятся в 2019 году, а эксплуатация этих двух участков предполагается до 2069 года.

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В 2016 -2017 года компании планировали подписать документы о создании совместного предприятия в рамках обмена активами и начать процедуру согласования с властями Норвегии. По условиям ранних соглашений, OMV должна была получить два ачимовских участка, а «Газпром» — 38,5% в норвежской «дочке» OMV — OMV (Norge) AS, однако Норвегия выразила недовольство сделкой, и компании в итоге договорились о денежном вознаграждении для «Газпрома» за ачимовские участки.

Кроме того, OMV закупит у «Газпрома» эквивалент 1,2 млрд куб. м природного газа в форме сжиженного природного газа (СПГ) для загрузки своего приемного терминала в Роттердаме. Такое заявление в кулуарах ПМЭФ сделал австрийской компании Райнер Зеле на ПМЭФ, передают «РИА Новости».

«Мы подписали соглашение о том, что мы получим более 1 миллиарда кубометров СПГ с поставкой на наш СПГ-терминал в Роттердаме в 2020 году», — сказал Зеле. По его словам, контракт заключен на 1 год с возможностью продления. «Происхождение СПГ мы не фиксировали», — отметил Зеле.

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Зеле также заявил, что и ранее знал, что трубопроводный газ «Газпрома» «очень конкурентоспособный». «Но с сегодняшним подписанием я узнал, что СПГ из России более конкурентоспособен по сравнению с другими источниками», — сказал глава OMV.

«Газпром» производит на собственном проекте «Сахалин- 2» немногим более 10 млн т СПГ в год.

Авторы: Наталья Демченко, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: ПМЭФ, СПГ, OMV
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