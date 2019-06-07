Газпром договорился с OMV об условиях продажи добывающих активов

Стоимость двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, которые у «Газпрома» купит давний партнер, австрийская OMV, составит €905 млн

Уренгойское месторождение (Фото: gazprom.ru)

«Газпром» договорился с австрийской OMV об условиях продажи добывающих активов Уренгойского месторождения. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Австрийская компания получит 24,98% в освоении 4-го и 5-го участков Ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири по цене €905 млн ($1,02 млрд). Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить до конца 2019 года.

Таким образом, в рамках этой сделки стоимость 4-го и 5-го блоков ачима Уренгойского месторождения с запасами в 274 млрд кубометров газа и 74 млн тонн конденсата оценена в €3,6 млрд.

При этом доля «Газпрома» в этом проекте снизится до 50,01%, а доля немецкого концерна Wintershall Dea сохранится на уровне 25,01%.

Основополагающее соглашение об обмене активами стороны заключили еще в октябре 2018 года. Тогда глава «Газпрома Алексей Миллер говорил, что окончательно стороны договорятся в 2019 году, а эксплуатация этих двух участков предполагается до 2069 года.