СМИ узнали о возможном переходе экс-министра Соколова в «Аэрофлот»

Владимир Путин, как выяснил «Коммерсантъ», устно одобрил продление полномочий нынешнего главы авиаперевозчика, однако соответствующий документ пока не подписан. Этот пост, по информации газеты, может занять бывший глава Минтранса

Максим Соколов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контракт действующего генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» ​Виталия Савельева истекает в октябре. Президент России Владимир Путин «по итогам ряда встреч в устной форме» уже одобрил продление полномочий Савельева еще на пять лет, рассказали газете «Коммерсантъ» знакомые с ситуацией источники, а также собеседники в администрации главы государства, Однако соответствующая правительственная директива, как указали источники издания, до сих пор не подписана. По словам собеседника газеты в кабмине, это решение затем должен будет утвердить совет директоров авиакомпании.

О возможной смене гендиректора «Аэрофлота» на рынке, как отмечает издание, говорят уже не впервые. Сам Савельев, как напоминает газета, в конце июня во время собрания акционеров госкомпании заявил, что решение о продлении его полномочий «не его личное, а правительства». Теперь же собеседники издания в отрасли, по данным «Коммерсанта», не исключают, что экс-министр транспорта Максим Соколов, уступивший должность своему первому заместителю Евгению Дитриху, может вернуться на руководящие позиции, но не в ведомстве, а в отрасли, и занять, например, пост гендиректора «Аэрофлота».

Косвенным подтверждением этого, как считают источники издания, может стать выдвижение Соколова Минтрансом в совет директоров «Аэрофлота». Также в пользу экс-главы ведомства, по словам собеседников газеты, возрастной фактор: Савельеву 64 года, в то время как Соколову только 49. Руководство авиакомпанией в течение еще пяти лет, как уверены собеседники газеты, «может потребовать немалых сил и энергии».

В «Аэрофлоте» запрос газеты по этому поводу перенаправили в Росимущество (владеет 51,2% акций перевозчика). Там изданию, в свою очередь, сообщили, что пока распоряжения относительно гендиректора авиакомпании не поступало. Представители Минтранса и вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, комментировать ситуацию «Коммерсанту» отказались.

Максим Соколов возглавлял Минтранс с 2012 по 2018 год, до этого с 2009 года он был председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли в правительстве Санкт-Петербурга. Место Соколова в новом правительстве занял его первый зам Евгений Дитрих.

Осенью 2017 года авиакомпания «ВИМ-Авиа» из-за финансовых проблем прекратила полеты, и за рубежом остались около 40 тыс. человек. В ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину, который поручил в кратчайшие сроки вывезти пассажиров, а Максиму Соколову сделал взыскание о неполном служебном соответствии. «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал тогда Путин. 6 мая, за день до отставки правительства, президент снял взыскание с министра.



Кроме того, Соколова критиковал и вице-премьер Юрий Трутнев, который обвинял его в том, что Минтранс перенаправил средства, предназначенные для развития аэропортов Дальнего Востока, на другие цели. Трутнев тогда заявил, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны Минтранса.