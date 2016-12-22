СМИ узнали о возможном переходе экс-министра Соколова в «Аэрофлот»

Контракт действующего генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева истекает в октябре. Президент России Владимир Путин «по итогам ряда встреч в устной форме» уже одобрил продление полномочий Савельева еще на пять лет, рассказали газете «Коммерсантъ» знакомые с ситуацией источники, а также собеседники в администрации главы государства, Однако соответствующая правительственная директива, как указали источники издания, до сих пор не подписана. По словам собеседника газеты в кабмине, это решение затем должен будет утвердить совет директоров авиакомпании.
О возможной смене гендиректора «Аэрофлота» на рынке, как отмечает издание, говорят уже не впервые. Сам Савельев, как напоминает газета, в конце июня во время собрания акционеров госкомпании заявил, что решение о продлении его полномочий «не его личное, а правительства». Теперь же собеседники издания в отрасли, по данным «Коммерсанта», не исключают, что экс-министр транспорта Максим Соколов, уступивший должность своему первому заместителю Евгению Дитриху, может вернуться на руководящие позиции, но не в ведомстве, а в отрасли, и занять, например, пост гендиректора «Аэрофлота».
Косвенным подтверждением этого, как считают источники издания, может стать выдвижение Соколова Минтрансом в совет директоров «Аэрофлота». Также в пользу экс-главы ведомства, по словам собеседников газеты, возрастной фактор: Савельеву 64 года, в то время как Соколову только 49. Руководство авиакомпанией в течение еще пяти лет, как уверены собеседники газеты, «может потребовать немалых сил и энергии».
В «Аэрофлоте» запрос газеты по этому поводу перенаправили в Росимущество (владеет 51,2% акций перевозчика). Там изданию, в свою очередь, сообщили, что пока распоряжения относительно гендиректора авиакомпании не поступало. Представители Минтранса и вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, комментировать ситуацию «Коммерсанту» отказались.
Максим Соколов возглавлял Минтранс с 2012 по 2018 год, до этого с 2009 года он был председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли в правительстве Санкт-Петербурга. Место Соколова в новом правительстве занял его первый зам Евгений Дитрих.
Осенью 2017 года авиакомпания «ВИМ-Авиа» из-за финансовых проблем прекратила полеты, и за рубежом остались около 40 тыс. человек. В ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину, который поручил в кратчайшие сроки вывезти пассажиров, а Максиму Соколову сделал взыскание о неполном служебном соответствии. «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал тогда Путин. 6 мая, за день до отставки правительства, президент снял взыскание с министра.
Кроме того, Соколова критиковал и вице-премьер Юрий Трутнев, который обвинял его в том, что Минтранс перенаправил средства, предназначенные для развития аэропортов Дальнего Востока, на другие цели. Трутнев тогда заявил, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны Минтранса.