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Безос купил первую с 2002 года акцию Amazon и заработал на ней 10$

Bloomberg: Джефф Безос купил первую с 2002 года акцию Amazon и заработал на ней 10$
С 2002 года Безос непрерывно продавал акции Amazon, однако 25 мая купил одну акцию ретейлера за 114$, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, «неожиданная покупка» поставила в тупик аналитиков и породила множество теорий в Сети
Amazon AMZN $123,31 -0,67% Купить
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Zuma / ТАСС)

Основатель Amazon и третий самый богатый человек в мире (по данным Forbes) Джефф Безос в мае этого года купил первую акцию Amazon начиная как минимум с 2002 года. Об этом со ссылкой на отчет о доходах миллиардера сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, с 2002 года Безос непрерывно продавал акции ретейл-гиганта — всего за этот период он продал акций Amazon примерно на $30 млрд. Однако 25 мая этого года он совершил «неожиданную покупку» — приобрел одну акцию Amazon за 114$, которая теперь стоит около 124$.

Bloomberg пишет, что действия Безоса «поставили в тупик» аналитиков Amazon и биржевых наблюдателей, а социальные сети наполнились различными теориями. Так, пользователи Сети предположили, что бизнесмен случайно нажал кнопку покупки на своем брокерском счете, планировал подарить физический сертификат, или взял пример с «мемлорда» Илона Маска.

Джефф Безос — основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, владелец газеты The Washington Post. Он родился и вырос в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. Изучал электроинженерию и информатику в Пристонском университете, который окончил с отличием в 1986 году. После выпуска работал в ИТ-отделах крупных финансовых компаний и стал старшим вице-президентом хедж-фонда D. E. Shaw & Co в возрасте 30 лет. В 1994 году Безос уволился и основал Amazon, генеральным директором которой оставался до 2021 года. Сейчас Безос возглавляет совет директоров корпорации.

Летом 2019 года Безос развелся со своей супругой Маккензи, передав ей 19,7 млн акций компании, которые на тот момент оценивались в $38,3 млрд. По подсчетам Bloomberg, ему по-прежнему принадлежит около 10% компании, что составляет большую часть его состояния в $148 млрд.

В 2020 году предприниматель возглавил рейтинг журнала The Chronicle of Philanthropy из 50 американцев, которые потратили больше всего денег на благотворительность. В 2022-м Безос заявил, что планирует при жизни передасть большую часть своего состояния на благотворительные нужды.
 

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Джефф Безос

бизнесмен, глава Amazon

12 января 1964 года
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