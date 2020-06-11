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Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор обещал не штрафовать ретейлеров за нарушения норм безопасности, но сотрудники службы «ходят и действуют на нервы персоналу», поделился глава Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Но требования на бизнес не влияют.
Михаил Уржумцев
Михаил Уржумцев (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.

«Они [Роспотребнадзор] обещали не штрафовать, но они ходят и проверяют, и действуют на нервы персоналу магазинов», — поделился Уржумцев. Тем не менее, соблюдение предписаний ведомства, по словам главы Melon Fashion Group, не значительно влияет на деятельность бизнеса.

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Ранее на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова было объявлено, что бизнес не соблюдающий предписания Роспотребнадзора не будет оштрафован, но полная ответственность за соблюдение норм безопасности будет лежать на менеджменте и собственниках компании.

«Там не такие затраты, чтобы не соблюдать эти рекомендации. Все у нас в стране ходят в масках и перчатках и так, все разметки на полу сделаны, экраны на кассах размещены, примерочные кабины дезинфицируются, а примеряемые и не купленные вещи потом отпариваются. [...] Работающие магазины лучше, чем неработающие», — добавил Уржумцев.

На текущий момент из общего количества магазинов (822) Melon Fashion Group уже открыты около 270 точек. Начали открываться магазины на Украине, работает белорусская и казахстанская розница. Ею управляют франчайзи компании.

По словам Михаила Уржумцева, в текущих условиях показатели продаж в столице, гораздо хуже, чем в регионах. Трафик московских магазинов упал на 50-60% в сравнении с тем же периодом в 2019 году.

«Какие-то регионы демонстрируют очень уверенные продажи. Очень неплохо показывает себя Дальний Восток, открылся Ростов и показывает нормальные цифры, Воронеж, а Уфа открылась без примерок, там с учетом этого продажи приемлемые. Москва открывшаяся неделю назад нас расстроила», — перечисляет Уржумцев.

Гораздо лучше ситуация в онлайн-продажах компании, на которые приходится 20% оборота. Прирост онлайн канала в апреле составил 120% и в 2,5 раза выросли продажи в мае. За счет майских продаж онлайн-каналу компании удалось выйти на безубыточность.

На время карантина, как рассказал Уржумцев, компания ввела мораторий на увольнения. По его словам текущий кризис стал первым, когда государственная поддержка была «не только объявлена, но и осуществлена». В частности, компания смогла получить льготный зарплатный кредит, а банки в целом были очень лояльны.

«Мы к кредитам относились всегда острожно, потому что известно, что банки всегда предложат зонтик, когда светит солнце, но попросят его обратно, когда идет дождь», — говорит Уржумцев, рассказывая об опыте компании в кризисы прошлых лет, когда банки сразу же говорили о том, что не смогут поддержать компанию свыше уже открытых кредитных линий.

Также компания продолжает диалог с собственниками торговых центров. По его словам, остается ряд арендодателей, которые требуют внести полную оплату аренды за месяцы простоя. Уржумцев допустил, что в тех ТЦ, где не удастся найти партнерский выход из ситуации магазины могут не открыться. Однако таких владельцев площадок, по его словам, не много.

В планах компании сохранить текущие объемы сети и открыть новые магазины в тех торговых центрах, которые планировали запуститься в текущем году, но первоначальный план по открытию 40-50 новых точек в 2020 году полностью реализовать не удастся.

Уржумцев рассчитывает, что компании удастся увеличить выручку компании, но если она останется на уровне 2019 года (тогда она составила 23 млрд руб, следует из данных отчетности компании) для компании в текущей ситуации это также будет приемлемо. По показателям прибыльности и рентабельности по EBITDA компания не достигнет прошлогодних результатов, но будет «в существенном плюсе», прогнозирует глава Melon Fashion Group.

Авторы: Анна Левинская, Павел Демидович
Теги: «Мэлон Фэшн Груп», Магазин, продажи
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