Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 16:08
Рада одобрила запрет на громкие фейерверки и салюты на Украине Политика, 19:40
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 19:37
«Газпром» пообещал рассмотреть поставку газа Венгрии сверх контракта Бизнес, 19:34
Александра Мостового выписали из больницы Спорт, 19:31
Джокович победил россиянина из второй сотни рейтинга ATP в Монте-Карло Спорт, 19:09
В Думе ответили на вопрос об электронных повестках на военные сборы Политика, 19:02
Как будет работать электронная повестка в военкомат. Что важно знать Политика, 19:00
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Госдума упростила признание военных погибшими или пропавшими Политика, 18:52
Bloomberg узнал о планах «Полюса» получить листинг на бирже Астаны Инвестиции, 18:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:38
Путин заявил о нехватке рабочих рук «по многим направлениям» Экономика, 18:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:34
Путин заявил о «затоваривании» рынка недвижимости Экономика, 18:28
ФАС разрешила владельцу «Пятерочки» купить «Покупочку» Бизнес, 18:19
Бизнес ,  
0 

«Газпром» пообещал рассмотреть поставку газа Венгрии сверх контракта

«Газпром» изучит возможность поставок газа Венгрии сверх контракта и отсрочки платежей
Российская компания изучит возможность поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа. Ранее о договоренности сообщил венгерский МИД, она нужна на тот случай, если возникнет необходимость во время подготовки к зиме
«Газпром» GAZP ₽177,01 +1,42% Купить
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

«Газпром» рассмотрит возможность поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа и отсрочить платежи по этим поставкам, сообщила госкомпания.

11 апреля в Москве прошла встреча вице-премьера Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По ее итогам венгерский министр заявил, что Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Как пояснил Сийярто, в случае необходимости у Будапешта «будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через «Турецкий поток».

По его словам, также удалось достичь соглашения о возможности отсрочки платежей за газ «выше определенного предела в случае экстремального роста цен».

В августе прошлого года Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России. С 1 сентября ежедневные поставки газа в эту страну выросли до 5,8 млн куб. м в сутки (с 2,6 млн куб. м в августе).

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет и предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа в год

«Газпром» пообещал рассмотреть поставку газа Венгрии сверх контракта
«Газпром» пообещал рассмотреть поставку газа Венгрии сверх контракта

Читайте на РБК Pro
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Когда стоит сменить врача: пять «красных флагов»
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
газ Венгрия Газпром
Материалы по теме
Венгрия договорилась о поставках нефти и газа из России
Политика
Венгрия помешала Евросоюзу ввести санкции против Мантурова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter