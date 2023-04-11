«Газпром» пообещал рассмотреть поставку газа Венгрии сверх контракта

Российская компания изучит возможность поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа. Ранее о договоренности сообщил венгерский МИД, она нужна на тот случай, если возникнет необходимость во время подготовки к зиме

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«Газпром» рассмотрит возможность поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа и отсрочить платежи по этим поставкам, сообщила госкомпания.

11 апреля в Москве прошла встреча вице-премьера Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По ее итогам венгерский министр заявил, что Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Как пояснил Сийярто, в случае необходимости у Будапешта «будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через «Турецкий поток».

По его словам, также удалось достичь соглашения о возможности отсрочки платежей за газ «выше определенного предела в случае экстремального роста цен».

В августе прошлого года Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России. С 1 сентября ежедневные поставки газа в эту страну выросли до 5,8 млн куб. м в сутки (с 2,6 млн куб. м в августе).

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет и предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа в год