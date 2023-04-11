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TV3 сообщил о перевозке российского топлива через Ригу на Украину

TV3: российское топливо везут через Ригу на Украину по поддельным документам
С начала года в рижский порт из Петербурга зашли три танкера с топливом, откуда его забирали украинские бензовозы, сообщили латвийские журналисты. На Украину российское топливо ввозить запрещено, сертификат на него был поддельным
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российское топливо уже несколько месяцев поступает через Латвию на Украину по поддельным документам, говорится в программе Nekā personīga («Ничего личного») на канале TV3.

По данным журналистов, в начале года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера с топливом, общая стоимость груза превышает €100 млн. В их числе были суда NS Point и NS Pride «Совкомфлота», они доставляли топливо на склады компании PARS Termināls. В январе и феврале журналисты заметили возле складов несколько десятков бензовозов с Украины. 4 апреля на территории терминала и рядом с ней также стояли в ожидании грузовики с украинскими номерами.

Издание напоминает, что до 5 февраля, дня вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, ввоз топлива из России не считался нарушением санкций ЕС. Об этом же заявили в МИД Латвии, отметив, что дизтопливо, ввезенное до указанной даты, можно продавать. В то же время на Украину российское топливо ввозить нельзя уже более года, сообщили в ведомстве.

В PARS Termināls сообщили изданию, что топливо казахское, груз задекларирован и все необходимые документы и сертификаты имеются.

Об этом же журналистам сообщили в компании Orlen Lietuva, от чьего имени выдан сертификат. Организация обратилась в таможенное управление, где выяснилось, что аналогичные документы были использованы ранее, в январе, а бумаги поддельные.

Авторы передачи Nekā personīga еще в феврале сообщали о таких перевозках, однако департамент налоговой и таможенной полиции Латвии не стал заводить уголовное дело. Прокуратура решила, что решение было принято преждевременно, и отправила материалы на новое рассмотрение. Сейчас они находятся на стадии ведомственной экспертизы в таможенной полиции.

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В прошлом декабре служба государственных доходов Латвии сообщила, что с начала военных действий на Украине таможенники предотвратили более 3 тыс. нарушений санкций против России и Белоруссии, было возбуждено 114 уголовных дел, передавало BB.lv.

РБК направил запрос в пресс-службу «Совкомфлота».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Латвия топливо Украина санкции
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