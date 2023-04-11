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Титов обратился в прокуратуру из-за перегибов по статье о гособоронзаказе

Борис Титов предупредил о перегибах со статьей о гособоронзаказе после дела из-за картошки
Возможности устранить нарушения по статье УК мешает тот факт, что значительную их часть составляет именно срыв сроков, отметил омбудсмен. Он рассказал о случае возбуждения дела о срыве гособоронзаказа из-за картошки для УФСИН
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к первому замгенпрокурора России Анатолию Разинкину с предложением взять на особый контроль дела, связанные с ответственностью за неисполнение гособоронзаказа. Об этом Титов сообщил РБК. Омбудсмен попросил не допускать перегибов на местах при применении соответствующей новой статьи УК.

«Прошу дать поручение об особом контроле со стороны надзирающих за органами следствия прокуроров», — говорится в обращении Титова.

В сентябре президент Владимир Путин подписал закон, которым в Уголовный кодекс внесли ст. 201.2, предполагающую наказание в виде лишения свободы за срыв гособоронзаказа. Если нарушение совершено лицом, которое ранее подвергалось аналогичному административному наказанию, то ему грозит до восьми лет лишения свободы, однако наказания можно избежать, добровольно устранив нарушения. Лишение свободы на срок до десяти лет будет грозить нарушителю в том случае, если преступление повлекло ущерб государству в размере не мене 5% от госконтракта (не менее 5 млн руб.) или задание не было выполнено.

Омбудсмен рассказал, что к нему обратился предприниматель, против которого костромские следователи завели дело о несвоевременном исполнении контракта. Он был заключен с УФСИН и предусматривал поставку 162 т картофеля в исправительные учреждения региона. Задержка по контракту составила 13 дней, позднее прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Было установлено, что общественная опасность действий предпринимателя не доказана, кроме того, он уведомлял об опоздании с поставкой из-за погоды, а руководство УФСИН заявило, что задержка не повлияла на работу учреждения.

Титов обратил внимание, что в составах преступлений, связанных с гособоронзаказом, нет указаний на умышленный характер нарушения, то есть по статье могут привлечь и за деяния, совершенные по неосторожности.

Кроме того, примечание об освобождении от уголовной ответственности за устранение нарушений не всегда работает, поскольку на значительную долю нарушений обязательств по поставкам приходятся срывы сроков. Как отметил омбудсмен, в случае поставок свежих овощей с учетом особенностей климата и логистики срывы сроков «практически неизбежны, что предопределяет высокую вероятность угрозы уголовного преследования».

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Титов отметил, что существует риск для добросовестных предпринимателей и формирования конкурентной среды.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Борис Титов гособоронзаказ Бизнес уголовное наказание
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