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Падение цен на нефть ,  
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Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа направят дивиденды на поддержку компании

Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, Леонид Федун и другие топ-менеджеры направят часть или все дивиденды по итогам 2019 года на поддержку компании — в специальный фонд, чтобы она могла потратить их на инвестпрограмму
BRENT BR-5.20 $31,66 -5,18%
Лукойл LKOH ₽5 130 -1,37% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Все высшее руководство ЛУКОЙЛа, включая президента Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые являются крупнейшими акционерами компании, скорей всего, примет решение о том, что «часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды [за прошлый год] направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу ЛУКОЙЛа». Об этом в интервью РБК рассказал Федун. По его словам, «таким образом, будет поддержана родная компания».

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Но Федун подчеркнул, что такая поддержка касается только менеджмента компании, на выплате дивидендов другим акционерам компании за 2019 год это не отразится. «Я как член совета директоров ЛУКОЙЛа могу сказать, что нет никаких планов по сокращению или невыплате дивидендов за 2019 год», — сказал он.

11 марта Алекперов анонсировал рекордные дивиденды ЛУКОЙЛа по итогам 2019 года на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса — 542 руб. на акцию или в общей сложности 375,5 млрд руб.

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Алекперов владеет 27,33% ЛУКОЙЛа, Федун — 10,26%. По итогам 2019 года она получат дивиденды на 102,62 млрд руб. и 38,53 млрд руб. В случае, если они перечислят в специальный фонд на поддержку компании все дивиденды за прошлый год, то компания получит более 140 млрд руб. — это сопоставимо с 25% изначальной инвестпрограммы компании на 2020 год.

ЛУКОЙЛ планировал направить на инвестиции 550 млрд руб. Но 17 марта Алекперов заявил, что на фоне резкого падения цен на нефть ниже $25 за баррель. компания решила сократить свои расходы на $1,5 млрд (около 110 млрд руб.). «Мы сегодня, конечно, предпринимаем шаги по оптимизации наших инвестиционных, эксплуатационных затрат. По компании в целом около $1,5 млрд сокращение издержек», — сказал тогда он.

10 апреля 23 крупнейших стран-производителей нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились для стабилизации цен о сокращении добычи в рамках новой сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки, начиная с 1 мая. Еще на 5 млн баррелей добычу снизят США, Канада, Норвегия и другие страны. Таким образом, общее сокращение составит 15 млн баррелей в сутки или 15% мирового производства. На фоне подготовки этого соглашения цена на нефть превысили $30 за баррель. После заключения сделки ОПЕК+ «можно ожидать, что диапазон цены на нефть $30-40 останется. В этом случае Российская Федерация будет получать в виде денежного потока $70-80 млн дополнительного дохода в день», — отметил в интервью РБК Федун.
 

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: ЛУКОЙЛ, Леонид Федун, Вагит Алекперов, нефть, дивиденты
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