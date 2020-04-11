Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа направят дивиденды на поддержку компании

Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, Леонид Федун и другие топ-менеджеры направят часть или все дивиденды по итогам 2019 года на поддержку компании — в специальный фонд, чтобы она могла потратить их на инвестпрограмму

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Все высшее руководство ЛУКОЙЛа, включая президента Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые являются крупнейшими акционерами компании, скорей всего, примет решение о том, что «часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды [за прошлый год] направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу ЛУКОЙЛа». Об этом в интервью РБК рассказал Федун. По его словам, «таким образом, будет поддержана родная компания».

Но Федун подчеркнул, что такая поддержка касается только менеджмента компании, на выплате дивидендов другим акционерам компании за 2019 год это не отразится. «Я как член совета директоров ЛУКОЙЛа могу сказать, что нет никаких планов по сокращению или невыплате дивидендов за 2019 год», — сказал он.

11 марта Алекперов анонсировал рекордные дивиденды ЛУКОЙЛа по итогам 2019 года на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса — 542 руб. на акцию или в общей сложности 375,5 млрд руб.