«ЛУКОЙЛ» анонсировал рекордные дивиденды на фоне падения цены на нефть

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В 2019 году общий размер дивидендов для держателей обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа» составит 542 руб. за одну бумагу. Об этом заявил основной владелец компании Вагит Алекперов, передает ТАСС.

Согласно отчетности на сайте, за 2019 год промежуточные выплаты (они производятся в два этапа в 2020 году) «ЛУКОЙЛа» составили 192 руб. за акцию, а общий объем дивидендов достиг 137,3 млрд руб. Таким образом, компания доплатит акционерам еще 350 руб за акцию, чтобы закрыть свои обязательства за этот период.

«542 руб. на акцию или в общей сложности 375,5 млрд руб. — это рекордные дивиденды в истории «ЛУКОЙЛа», заявил РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

В прошлом году (период 2018 года) дивиденды за одну акцию составили 250 руб., а их держатели получили 187,5 млрд руб. За 2017 год размер дивидендов не превысил 215 руб. за бумагу, а общая сумма выплат составила 182,8 млрд руб.