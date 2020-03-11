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Бизнес ,  
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«ЛУКОЙЛ» анонсировал рекордные дивиденды на фоне падения цены на нефть

Лукойл LKOH ₽4 908 +7,89% Купить
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В 2019 году общий размер дивидендов для держателей обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа» составит 542 руб. за одну бумагу. Об этом заявил основной владелец компании Вагит Алекперов, передает ТАСС.

Согласно отчетности на сайте, за 2019 год промежуточные выплаты (они производятся в два этапа в 2020 году) «ЛУКОЙЛа» составили 192 руб. за акцию, а общий объем дивидендов достиг 137,3 млрд руб. Таким образом, компания доплатит акционерам еще 350 руб за акцию, чтобы закрыть свои обязательства за этот период.

«542 руб. на акцию или в общей сложности 375,5 млрд руб. — это рекордные дивиденды в истории «ЛУКОЙЛа», заявил РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток
Бизнес

В прошлом году (период 2018 года) дивиденды за одну акцию составили 250 руб., а их держатели получили 187,5 млрд руб. За 2017 год размер дивидендов не превысил 215 руб. за бумагу, а общая сумма выплат составила 182,8 млрд руб.

«ЛУКОЙЛ» — вторая по величине нефтедобывающая компания России (лидером является «Роснефть»). На нее приходится 2% мировой добычи нефти и 1% мировых доказанных запасов, сообщается на сайте компании. По данным Московской биржи на 11 марта, «ЛУКОЙЛ» обошел «Роснефть» по капитализации. По состоянию на 19:05 мск, первая стоила 3,4 трлн руб. (рост за день на 7,89%), а вторая — 3,328 трлн руб. (-3,81%).

В октябре прошлого года «ЛУКОЙЛ» изменил принципы дивидендной политики, направив на выплаты весь скорректированный свободный денежный поток (free cash flow, FCF). Как пояснил тогда РБК старший аналитик АКРА Василий Танурков, новая политика обеспечила акционерам рост дивидендов на 20% по сравнению с предыдущими выплатами.

Материал дополняется

Авторы: Тимофей Дзядко, Гаяна Демурина
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