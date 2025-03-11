«Аэрофлот» связал снижение своего пассажиропотока с високосным годом

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в феврале снизился на 2,3%, за два первых месяца 2025-го суммарно — на 0,1%. В авиакомпании объясняют это меньшим количеством дней и выходных в феврале

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (кроме головной авиакомпании, в нее также входят «Россия» и лоукостер «Победа») по итогам февраля сократился на 2,3% по сравнению с февралем 2024 года, до 3,58 млн человек, следует из сообщения группы. По итогам января—февраля показатель также снизился, на 0,1%, до 7,5 млн пассажиров (в отчетные месяцы 2024-го было перевезено 7,51 млн пассажиров). За первые два месяца 2025-го перевозки на внутренних линиях снизились на 1%, до 5,6 млн человек. При этом на международных направлениях группы показатель вырос на 2,4%, до 1,9 млн клиентов.

«Основная причина снижения связана с високосным годом в периоде сравнения (29 дней в феврале 2024 года. — РБК): снижение пассажиропотока на 82,8 тыс. человек год к году при среднедневных перевозках в феврале 2025 года 127,7 тыс. пассажиров. Среднедневные показатели перевозок в феврале 2025 года выросли на 1,2%. Влияние на показатели перевозок также оказало отсутствие дополнительного праздничного выходного дня (на неделе 23 февраля. — РБК)», — пояснил представитель группы.

Пассажиропоток головной авиакомпании группы сократился на 3,9% в феврале (до 1,94 млн пассажиров) и на 1,4% за первые два месяца года (до 4,1 млн пассажиров).

«Динамика показателей авиакомпании «Аэрофлот» связана с переводом рейсов на линии Москва — Санкт-Петербург в [дочернюю] авиакомпанию «Россия» с июня 2024 года в рамках запуска программы «Шаттл». Перевозки пассажиров авиакомпании Россия в феврале выросли на 14,8%, в том числе на 21,2% на внутренних линиях», — объяснили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Аэрофлот» — крупнейший в России перевозчик по флоту, пассажиропотоку, выручке. В 2024 году авиакомпании группы перевезли 55,3 млн пассажиров (почти половину от пассажиропотока всех российских авиакомпаний), что на 16,8% больше, чем в 2023-м. Всего в прошлом году российские эксплуатанты нарастили перевозки на 5,9%, до 111,7 млн человек, сообщала Росавиация.