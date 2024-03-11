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В «Газпроме» прошли кадровые перестановки

Глава пресс-службы «Газпрома» Куприянов стал зампредом компании
В структуре «Газпрома» прошли кадровые перестановки: сменилось руководство «Газпром добыча Иркутск» и «Газпром газнадзор», а глава департамента по управлению активами компании будет развивать проект курорта под Петербургом
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Сергей Куприянов
Сергей Куприянов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Руководитель департамента информационной политики «Газпрома» Сергей Куприянов стал заместителем председателя, сообщила пресс-служба компании. Куприянов с 2003 года занимал должности пресс-секретаря и начальника департамента информполитики.

Кроме того:

  • главой «Газпром добыча Ямбург» — крупнейшей дочерней компании «Газпрома» по объему добычи — назначен замгендиректора по производству Сергей Шалимов;
  • главный инженер и первый замгендиректора «Газпром добыча Иркутск» Алексей Дарымов стал генеральным директором;
  • главный инженер и замгендиректора «Газпром газнадзор» Евгений Абрамов назначен гендиректором;
  • руководитель департамента по управлению активами «Газпрома» Елена Михайлова станет главой проекта развития всесезонного морского курорта «Горская» под Санкт-Петербургом;
  • заместитель генерального директора «Газпром нефти» Елена Илюхина назначена заместителем председателя правления «Газпрома».

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Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Дочерняя структура «Газпрома», «Газпром Интернэшнл Лимитед», решила продать свои активы в Северном море, об этом компания объявила в начале марта. Она планирует продать 50-процентную долю в совместном предприятии Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и целиком — собственную «дочку» Gazprom International UK Limited. Газ с двух месторождений после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам.

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