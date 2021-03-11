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Продающий ЧТПЗ Комаров заинтересовался проектом в тундре на ₽60 млрд

Бизнесмен Андрей Комаров рассматривает участие в проекте по добыче платины и палладия Федорова тундра в Мурманской области с инвестициями ₽60 млрд. Недавно Комаров договорился о продаже ЧТПЗ за ₽84 млрд
Платина Platinum $1 215,4 +1,47%
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Бизнесмен Андрей Комаров рассматривает возможность стать инвестором проекта добычи металлов платиновой группы «Федорово Холдинг». Об этом заявил гендиректор компании Алексей Гостевских в ходе презентации проекта в четверг, 11 марта.

Проект на базе месторождения Федорова тундра в Ловозерском районе Мурманской области предполагает создание производства платины и палладия мощностью 8 т в год. По словам гендиректора, запасы этого месторождения оцениваются в 350 т металлов платиновой группы, там также есть небольшие объемы меди, никеля и золота.

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Основная проблема Федоровой тундры — это невысокое содержание металлов в руде, поэтому нужны большие капитальные вложения, пояснил Гостевских. Он оценил инвестиции в этот проект в более 60 млрд руб. Для освоения месторождения было создано предприятие с «Ростехом» — «Федорово Холдинг» («Ростеху» принадлежит 25,1% в нем). В мае прошлого года «Федорово Холдинг» приобрело лицензию на это месторождение у одного из крупнейших мировых золотодобытчиков канадской Barrick Gold.

Лицензию на месторождение продлили с 2021-го по 2024 год, уточнил Гостевских. 74,9% «Федорово Холдинг» принадлежат Олегу Селезневу, который входил в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) как минимум 15 лет — с апреля 2005 года. Комаров, в свою очередь, был основным акционером ЧТПЗ. 9 марта было объявлено, что бизнесмен договорился о продаже 86,54% ЧТПЗ компании ТМК Дмитрия Пумпянского за 84,2 млрд руб. Ранее представитель бизнесмена опровергал его участие в новом проекте по добыче платиноидов.

Представитель ЧТПЗ отказался от комментариев по поводу возможного участия Комарова в Федоровой тундре.

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Фото:chelpipegroup / Facebook

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Палладий и платина востребованы прежде всего в автомобилестроении для нейтрализации выбросов углеводородов и других химических соединений, содержащихся в выхлопных газах. На фоне ужесточения экологических стандартов спрос на эти металлы продолжает расти. Если еще в 2016 году палладий стоил меньше $500 за тройскую унцию, то в 2018 году он обогнал золото в цене, а на данный момент унция этого металла достигает $2300. Платина в феврале также подорожала до шестилетнего максимума на фоне опасений того, что восстановление активности в промышленности и более строгие правила в отношении выбросов сократят предложение металла. Сейчас ее цены превышает $1200 за унцию. Крупнейшим в мире производителем палладия является «Норникель» Владимира Потанина и партнеров.

По словам Гостевских, запуск нового производства ожидается в 2027 году. В октябре прошлого года проект получил господдержку — бюджетную субсидию 6,1 млрд руб. на строительство инфраструктуры. Средства пойдут на компенсацию затрат «Федорово Холдинг» на строительство автодороги, возведение линии электропередач и подстанции. Гостевских добавил, что компания не планирует привлекать в проект иностранных инвесторов, поскольку месторождение относится к участкам федерального значения.

Автор
Светлана Бурмистрова
Андрей Комаров ЧТПЗ Мурманская область платина
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