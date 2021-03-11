Путин поддержал идею Алекперова о льготах для сверхвязкой нефти

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Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложения главы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова по стимулированию добычи сверхвязкой нефти и на обводненных месторождениях. Беседа состоялась на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Алекперов обратился к президенту с предупреждением о том, что «резкий пересмотр налоговых параметров в 2021 году может привести к существенному снижению инвестиционной активности».

«Наибольший негативный эффект пришелся на сверхвязкие и вязкие нефти, где налоговая нагрузка увеличилась почти в 25 раз. Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, вашего поручения, для того, чтобы вместе с Минфином проработать вопрос и найти решение по стимулированию этих проектов, потому что вязкие нефти напрямую связаны с монопоселками и социальной инфраструктурой такого сложного региона как Коми», — сказал глава ЛУКОЙЛа.

Кроме того, бизнесмен заявил о необходимости стимулировать добычу на обводненных и выработанных месторождениях. «Мы считаем, что эксперимент по НДД успешно реализуется, он эффективен, поэтому мы сегодня готовы перейти к масштабированию этого эксперимента в традиционных регионах добычи для трудноизвлекаемых обводненных запасов. Прошу по этому вопросу также дать поручение», — сказал он.

По словам Алекперова, предложенные им меры дадут возможность покрыть возможный дефицит нефти на рынке в будущем.