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В МВД объяснили претензии к бывшим совладельцам сети Spar в России

Накануне РБК сообщал, что сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали бывшего совладельца «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Бывших руководителей торговой сети Spar в России, которых задержали 10 марта, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Следователи установили, что в январе 2018 года преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в стране) предоставила в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» заведомо ложные сведения, на основании которых компании выдали кредит. «ТД Интерторг» при этом выполнять свои обязательства изначально не собирался, сейчас компания является банкротом.

«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — заявили в МВД.

ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar
Общество
Фото:РИА Новости

В полиции сообщили, что в нескольких петербургских офисах и по месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъяты документы и другие важные для расследования предметы. Следователи назначили судебные экспертизы.

Накануне источник РБК в МВД сообщил, что сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали бывшего совладельца «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева, двух топ-менеджеров компании — юриста Ольгу Куцыпину и финансового директора Марианну Левинтову, а также Игоря Защеринского, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу похищенных денег.

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
Бизнес
Фото:Почуев Михаил / ТАСС

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Уголовное дело о хищении 8 млрд руб., выданных Сбербанком, возбудили в декабре прошлого года. Чтобы получить кредит, «ТД Интерторг» предоставил банку отчетность с недостоверной информацией, которая не отражала реальные финансовые показатели компании и высокие риски.

Средства выводили через цепочку подставных фирм в виде беспроцентных займов и оплаты фиктивных работ. В ноябре в федеральный розыск по подозрению в хищении 1,2 млрд руб. объявили брата Аллахверди Абдуллаева Мушвига. По словам источника РБК, он находится сейчас за границей.

Автор
Михаил Котляр
Spar уголовное дело мошенничество МВД
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