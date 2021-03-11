В МВД объяснили претензии к бывшим совладельцам сети Spar в России

Накануне РБК сообщал, что сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали бывшего совладельца «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Бывших руководителей торговой сети Spar в России, которых задержали 10 марта, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Следователи установили, что в январе 2018 года преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в стране) предоставила в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» заведомо ложные сведения, на основании которых компании выдали кредит. «ТД Интерторг» при этом выполнять свои обязательства изначально не собирался, сейчас компания является банкротом.

«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — заявили в МВД.

В полиции сообщили, что в нескольких петербургских офисах и по месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъяты документы и другие важные для расследования предметы. Следователи назначили судебные экспертизы.