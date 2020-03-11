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Экспортеры получат дополнительную прибыль из-за вируса и ослабления рубля

От ослабления рубля и эпидемии коронавируса прибыльность российских производителей удобрений и золотодобывающих компаний вырастет на 10-20%, подсчитали аналитики. У них сократятся рублевые издержки, а цены на продукцию уже растут
Полиметалл POLY ₽1 222 0% Купить
Норникель GMKN ₽20 772 -2,16% Купить
Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Российские производители удобрений, золотодобывающие и металлургические компании, экспортирующие свою продукцию, могут увеличить показатели доналоговой прибыли (EBITDA) дополнительно на 10-20% в 2020 году, подсчитали опрошенные РБК аналитики. Это произойдет из-за ослабления рубля и остановки производств в Китае из-за распространения коронавируса. Особенно от этого выиграют компании с низким валютным долгом и с большой долей рублевых затрат.

Среди причин, которые могут положительно сказаться на финансовых результатах российских компаний, аналитики выделяют:

  • Российские металлургические компании являются интегрированными, то есть сами производят сталелитейное сырье (железную руду и уголь) и выпускают из него продукцию, напоминает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. В результате они смогут воспользоваться преимуществами перед международными конкурентами, снизив рублевые издержки. Кроме того, как отмечает аналитик S&P Сергей Горин, крупнейшие российские металлурги и так одни из самых низкозатратных по себестоимости продукции в мире в последние пять лет. Ослабление рубля несколько упрочит их позиции, но основным фактором останется ценовая конъюнктура.
  • Из-за того, что затраты на топливо занимают значительную долю в себестоимости продукции металлургов — им на руку окажется и падение цен на нефть, отметил Красноженов. Но собеседник РБК сделал оговорку, что «пока не понятно, что будет с рынками сбыта для металлургов», — упадет ли спрос на сталь в Европе и на Ближнем Востоке, будут ли там закрывать металлопотребляющие производства.
  • Горин отмечает, что на металлургов влияние курса меньше, чем на золотодобывающие компании. Например, у НЛМК, по данным компании, изменение курса доллара на 1 рубль соответствует всего $8 млн в EBITDA. Для сравнения, по данным презентации «Полиметалла», второй по объему добычи золота в России, снижение курса рубля к доллару на каждый рубль увеличивает EBITDA компании на $15-17 млн в год. Прогноз «Полиметалла» о среднем курсе на 2020 год — 63 руб. за доллар. В ночь на понедельник, 9 марта, на фоне новостей о срыве сделки по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+), рубль вслед за нефтью рухнул, и в моменте на внебиржевом рынке его курс превышал 75 руб./долл. Однако во вторник на официальных торгах Мосбиржи рубль упал — ЦБ установил курс на 11 марта на уровне 72 руб./долл.
  • «Полиметалл» при сохранении таких условий на рынке в течение года только за счет падения рубля может увеличить EBITDA на $150 млн, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В 2019 году этот показатель у компании составлял $1,075 млрд, то есть только за счет девальвации он может вырасти примерно на 14%.
  • Производители удобрений выигрывают как от девальвации рубля, так и от эпидемии коронавируса, из-за которой в Китае остановлены более половины производств фосфатных удобрений. На фоне опасений о распространении вируса растут и цены на золото: в минувшую пятницу, 6 марта, они подскочили до максимума за семь лет — $1681,1 за унцию (во вторник, 10 марта, спотовая цена достигала $1674). По оценке Красноженова, в наиболее выгодном положении находятся производители удобрений, золотодобывающие компании и «Норникель»: их затраты снизятся, а EBITDA, в случае продолжения ослабления рубля, может показать рост до 20%.

Представитель «Полиметалла» отказался комментировать влияние внешних факторов на показатели компании, сославшись на то, что ситуация с курсом рубля и казахстанского тенге (второй ключевой рынок для компании — Казахстан), а также котировками нефти, которые оказывают наиболее значительное влияние на финансовые показатели компании, «находится в динамике» и необходимо дождаться стабилизации.

В других компаниях не раскрывают, какой курс доллара заложили в свой бюджет. В «Северстали» сообщили только, что экспортеры традиционно неплохо себя чувствуют на фоне ослабления рубля и укрепления доллара и евро. «У «Северстали» низкая себестоимость производства, что обеспечивает ей рыночную конкурентноспособность, прежде всего на зарубежных рынках. В то же время мы не полагаемся на курсовые колебания в долгосрочной перспективе, гораздо более значимую роль для металлургов играет рост национальной и мировой экономики», — подчеркнул представитель компании.

Во вторник акции российский металлургических компаний и производителей удобрений почти полностью восстановились после падения на открытии торгов в Лондоне 9 марта. Так, депозитарные расписки «Норникеля» вечером 10 марта подорожали на 4% до $30,1 за штуку, НЛМК — на 10%, до $16,5, «Северстали» — на 6%, до $11,6.

Кто получил сверхдоходы от девальвации 2014 года

На девальвации рубля, которая произошла в конце 2014 года, металлурги не смогли заработать из-за низких цен на их продукцию. Тогда основные доходы получили нефтяники, но впоследствии Минфин решил изъять у них часть этих дополнительных доходов для покрытия дефицита бюджета. В 2016 году бюджет получил за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников и «Газпрома» 300 млрд руб., а в 2017 году — еще 320 млрд.

В 2018 году Андрей Белоусов, который занимал пост помощника президента, насчитал более 500 млрд руб. сверхдоходов и у металлургов и производителей удобрений, рыночная конъюнктура для которых значительно улучшилась в 2017 году. Он предложил президенту Владимиру Путину изъять эти свердоходы для реализации майских указов. Однако затем было принято решение о добровольном участии бизнеса в реализации нацпроектов.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель», черная металлургия
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