Власти объяснили дезинфекцию судов в Новороссийске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 11 мар, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 11 мар, 12:17
Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу Политика, 00:14 ISU официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию Спорт, 00:04 Организаторы концертов и шоу введут ограничения из-за указа Собянина Общество, 00:00 Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией Политика, 00:00 В Кремле заявили о неизменности графика Путина на фоне коронавируса Общество, 11 мар, 23:58 Колумнист Forbes предсказала победу России в нефтяной войне Экономика, 11 мар, 23:26 В Воркуте произошло задымление в шахте Общество, 11 мар, 23:19 Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса Финансы, 11 мар, 23:11 «Ливерпуль» и «Атлетико» играют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 11 мар, 23:00 «Победа» и S7 приостановили полеты в Европу из-за коронавируса Общество, 11 мар, 22:58 Власти объяснили дезинфекцию судов в Новороссийске Бизнес, 11 мар, 22:49 Украина сообщила о согласии Ирана передать «черные ящики» сбитого Boeing Общество, 11 мар, 22:40 Минэнерго назвало сроки восстановления цен на нефть Бизнес, 11 мар, 22:38 Из-за коронавируса Россия временно запретит выдачу виз гражданам Италии Общество, 11 мар, 22:24
Вирус из Китая ,  
0 

Власти объяснили дезинфекцию судов в Новороссийске

Ранее СМИ сообщили о требовании Роспотребнадзора обрабатывать все суда, прибывающие из Ирана, Италии и Южной Кореи в порты Новороссийска и Южной Озеревки, до выхода членов экипажей на берег
Судно-контейнеровоз в порту Новороссийска (Фото: Игорь Онучин / ТАСС)

Проведение дезинфекции в Новороссийске на всех судах из Ирана, Италии и Южной Кореи предусмотрено постановлением главного санитарного врача России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Соответствующие мероприятия проводятся с января этого года и продлятся до «локализации заболевания новой коронавирусной инфекции в мире», уточнили в ведомстве.

«С морскими судами работают по мере их захода в порт или на рейде», — отметили в пресс-службе, добавив, что это распоряжение также распространяется на суда из Китая.

Ранее Reuters со ссылкой на документ местного управления Роспотребнадзора сообщило, что корабли, прибывающие из Ирана, Италии и Южной Кореи в порты Новороссийска и Южной Озереевки на Черном море должны будут проходить дезинфекцию до выхода членов экипажей на берег. Источник агентства в порту Новороссийска заявлял, что в город приходит не так много судов из этих трех стран, однако новые требования «могут вызвать» определенные задержки с разгрузкой/погрузкой кораблей. Как именно будут дезинфицировать корабли, собеседник Reuters затруднился с ответом.

Источник агентства «РИА Новости», знакомый с ситуацией, сообщил, что Росморречфлот будет уведомлять Роспотребнадзор о заходе в порты Азово-Черноморского бассейна и Каспия судов из трех стран, а специалисты надзорного ведомства будут первыми подниматься на борт.

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России. Главное
Общество

Южная Корея, Иран и Италия — три страны, в которых зарегистрировано наибольшее число инфицированных коронавирусом нового типа после Китая. Число погибших в них превысило 250.

За последний месяц было зафиксировано несколько случаев, когда грузовые суда пытались не пропустить в порты из-за опасений, что на их борту могли находиться больные коронавирусом. Так, 14 февраля врачи в Одессе проверили моряков с контейнеровоза, который заходил в Китай. Инфицированных в результате среди членов экипажа не оказалось, сообщала ТСН.

В Казахстане с 4 марта было приостановлено обслуживание судов, прибывших из Ирана и Азербайджана, сообщило издание Kapital.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Их экипажам запретили выходить на берег в портах Актау и Курыка.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Роман Кирьянов, Майя Бобенко
Теги: Новороссийск, Роспотребнадзор
Материалы по теме
В Швейцарии от коронавируса умер первый человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter