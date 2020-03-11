Власти объяснили дезинфекцию судов в Новороссийске

Ранее СМИ сообщили о требовании Роспотребнадзора обрабатывать все суда, прибывающие из Ирана, Италии и Южной Кореи в порты Новороссийска и Южной Озеревки, до выхода членов экипажей на берег

Судно-контейнеровоз в порту Новороссийска (Фото: Игорь Онучин / ТАСС)

Проведение дезинфекции в Новороссийске на всех судах из Ирана, Италии и Южной Кореи предусмотрено постановлением главного санитарного врача России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Соответствующие мероприятия проводятся с января этого года и продлятся до «локализации заболевания новой коронавирусной инфекции в мире», уточнили в ведомстве.

«С морскими судами работают по мере их захода в порт или на рейде», — отметили в пресс-службе, добавив, что это распоряжение также распространяется на суда из Китая.

Ранее Reuters со ссылкой на документ местного управления Роспотребнадзора сообщило, что корабли, прибывающие из Ирана, Италии и Южной Кореи в порты Новороссийска и Южной Озереевки на Черном море должны будут проходить дезинфекцию до выхода членов экипажей на берег. Источник агентства в порту Новороссийска заявлял, что в город приходит не так много судов из этих трех стран, однако новые требования «могут вызвать» определенные задержки с разгрузкой/погрузкой кораблей. Как именно будут дезинфицировать корабли, собеседник Reuters затруднился с ответом.

Источник агентства «РИА Новости», знакомый с ситуацией, сообщил, что Росморречфлот будет уведомлять Роспотребнадзор о заходе в порты Азово-Черноморского бассейна и Каспия судов из трех стран, а специалисты надзорного ведомства будут первыми подниматься на борт.

Южная Корея, Иран и Италия — три страны, в которых зарегистрировано наибольшее число инфицированных коронавирусом нового типа после Китая. Число погибших в них превысило 250.

За последний месяц было зафиксировано несколько случаев, когда грузовые суда пытались не пропустить в порты из-за опасений, что на их борту могли находиться больные коронавирусом. Так, 14 февраля врачи в Одессе проверили моряков с контейнеровоза, который заходил в Китай. Инфицированных в результате среди членов экипажа не оказалось, сообщала ТСН.

В Казахстане с 4 марта было приостановлено обслуживание судов, прибывших из Ирана и Азербайджана, сообщило издание Kapital.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Их экипажам запретили выходить на берег в портах Актау и Курыка.