Александр Говор (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор думал о выходе компании на биржу, но для этого пока не настало время. В бизнесе у него есть три миноритарных партнера, которые участвуют в управлении «Вкусно — и точка», и привлечение новых инвесторов или продажа акций компании пока не рассматривается. О будущем компании Говор пока «боится загадывать», но в операционные процессы косвенно вовлечена его дочь, рассказал предприниматель в интервью РБК.

Вопрос о выходе на биржу во «Вкусно и точка» изучали: задачу развивать в России рынок ценных бумаг поставил президент страны Владимир Путин, напомнил Говор. «Мало того, что я это представляю, я даже думал об этом», — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос, представляет ли он себе выход «Вкусно — и точка» на биржу.

Но международное IPO (Initial Public Offering) — первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц на бирже — для российских компаний пока закрыто, а делать размещение на внутреннем рынке «Вкусно — и точка» пока не готова. «Сейчас не лучшее время для IPO, это раз. Во-вторых, у нас бизнес генерирует достаточный денежный поток, чтобы мы полностью финансировали свое развитие, и потребности в IPO прямо сейчас нет. Его хорошо делать, когда есть большой проект, под который нужны средства», — рассуждает Говор.

Сейчас «Вкусно — и точка» хватает денег на развитие. Большую часть средств, компания тратит на строительство новых ресторанов — каждый год не менее 50. «Один отдельно стоящий ресторан стоит 250-300 млн рублей. Это много. Мы берем займы в банках», — указывает Говор. Основные кредитные организации, с которыми работает компания — Альфа-банк и «Сбер».

Но в 2022 году, когда Говор договаривался о покупке активов уходившей из России американской сети McDonald's, было ясно, что «без партнеров такой бизнес было не потянуть». «Это же только на бумажке, что пришел и за рубль взял. Там была масса обязательств, которые тянули за собой огромные средства и инвестиции», — пояснил предприниматель. За средствами он обратился в банки, часть инвестиций сделали его партнеры. «Суммы были приличные, особенно в 2022 году, когда кто-то сразу на бок лег, кто-то испугался, — вспоминает Говор. — Но банки нам спокойно выдавали по 10–15 млрд руб., поверили нам. И на сегодняшний день мы уже и проценты, и тело кредита выплачиваем».

Самому Говору, по его словам, принадлежит контрольный пакет в головном юрлице «Вкусно — и точка», остальное — у партнеров. «Три миноритария, блокирующих пакетов нет. У меня 51% — несмотря ни на что, как я сказал в 2022 году», — пояснил бизнесмен. Своих партнеров по бизнесу он не раскрывает. «Они не публичные. Если захотят сами, обнародуют. Мне, если честно, нет большой разницы, с кем работать — я со всеми буду работать честно», — добавил Говор.

Решения по управлению во «Вкусно — и точка» акционеры компании принимают совместно. «С акционерами «Вкусно — и точка» мы собираемся раз-два в год. Обсуждаем перспективы, набрасываем заметки для совета директоров, четко излагаем на бумаге планы и выдаем нашему генеральному директору и компаниям, которые задействованы в бизнесе. Каких-то споров у нас не возникает», — рассказал Говор. Он также уточнил, что в совет директоров компании по-прежнему входят топ-менеджеры холдинга «Синдика» Олег Эскиндаров и Егор Соломатин.

«К счастью или к сожалению, почти никто нас сам не покидает, и мы никого больше к себе не пускаем. У нас есть команда. Я собственник и если к одному привык, то нам больше никто не нужен. У нас нет цели вытащить из бизнеса средства. У нас одно видение — развивать этот бизнес.», — добавил бизнесмен.

Основному владельцу «Вкусно — и точка», по его словам, поступали и предложения продать бизнес. Первые полтора года «дураков не находилось», а после «много раз уже предлагали продать» или сделать какие-то проекты совместно, но отклика они не вызывали. «Даже в мыслях никогда такого не было — продать», — категоричен Говор. Разговор, по его словам, не идет о деньгах. «У меня такой подход: еще с молодости они у меня никогда не были на первом месте. Мне интересно получать результат, а деньги потом приходят на автомате, когда решаешь какие-то вопросы».

О будущем «Вкусно — и точка» Говор боится загадывать. «На сегодняшний день, слава богу, здоровье еще имеется, думаю, ближайшие годы точно буду работать. Дети у меня не лоботрясы, они все при бизнесе. Во «Вкусно — и точка» косвенно вовлечена дочь — с первых дней и до сегодняшнего момента, несмотря на то, что у нее четверо детей», — рассказывает предпринимать. Дочь, по его словам, общается с генеральным директором, знает руководителей и все процессы. «Если надо будет, с завтрашнего дня спокойно придет и будет мне помогать. Но на сегодняшний день, пока маленькие дети, мы с ее мужем, моим зятем решили: «Лена, сначала дети, а потом уже… У тебя пока есть папа. Пусть он там поработает», — добавил Говор.