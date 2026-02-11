McDonald's вряд ли вернется в Россию, считает Александр Говор. По его мнению, реализация опциона не будет выгодна американской компании. А россияне привыкли к «Вкусно — и точка», и потока гостей, как раньше, у McDonald's не будет

Александр Говор (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ушедшей из России американской сети ресторанов McDonald's вряд ли будет выгодно реализовать опцион на обратный выкуп своего российского бизнеса. Такое мнение в интервью РБК выразил покупатель ее ресторанов и владелец открывшейся на их месте сети «Вкусно — и точка» Александр Говор.

В случае, если McDonald's решит воспользоваться опционом на обратный выкуп российских активов, переговоры будут проходить «в правовом поле», но владелец «Вкусно — и точка» сомневается, что это случится. «Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше», — заявил Говор.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу в России в марте 2022 года. О продаже своего бизнеса в России Александру Говору, развивавшему рестораны McDonald's по франшизе в Сибири, американская компания объявила в мае того года. Сумма сделки не раскрывалась. После сделки с McDonald`s бизнесмен говорил, что заключенный договор предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет.

В сентябре 2023 года Говор рассказывал ТАСС, что американская сеть рассчитывала вернуться в Россию, если обстоятельства, в которых она продавала свой бизнес, изменятся. Но выкупать бизнес они будут «за деньги, которые я вложил», объяснял бизнесмен. При этом договоренность предусматривала, что он будет первым претендентом на мастер-франшизу сети.

На текущий момент McDonald's не общается с «Вкусно — и точка» и не предпринимает шагов для возвращения в Россию, уточнил Говор. «Мы не видим «поползновений» в плане возвращения. Сколько мы ни выходили на них, хотели пообщаться — все-таки работали вместе, но им запрещено с нами разговаривать. Контактов нет от слова «совсем», — подчеркнул бизнесмен.

В то, что американская сеть ресторанов вернется на российский рынок, сам владелец «Вкусно — и точка» не верит. Но даже если это произойдет, работать, как раньше, McDonald's не сможет. «Наверное, нас уже полюбили в России. Если сейчас убрать «Вкусно — и точка» и поставить McDonald’s, там, может быть, по принципиальным соображениям уже не будет такого потока людей», — рассуждает Говор. Решение компании уйти потребители могли воспринять как предательство, объясняет бизнесмен. «Это не те, кто остался с нами, когда нам было плохо. А как будет хорошо, они, что ли, вернутся деньги зарабатывать? Мы и сами здесь не совсем уж валенки, хоть и сибирские. Сами умеем делать и руководить — работать и давать людям работу. И жить не хуже», — подчеркнул Говор.

Сейчас «Вкусно — и точка» уже работает лучше, чем McDonald’s: в 2024 году она превысила показатели предшественника на несколько процентов, а ее выручка и количество заказов больше, чем у двух ближайших конкурентов вместе взятых, говорит владелец сети. «И по выручке можно сделать еще в два раза больше», — добавляет Говор.

Стандарты качества в ресторанах после перехода под новый бренд остались прежними, заверил владелец «Вкусно — и точка». Но компания все же отказалась от некоторых технических требований, которые не очень применимы к российскому рынку. Например, у McDonald’s кофе для ресторанов должен был выращиваться в определенных условиях таким образом, чтобы, «условно, сохранялась популяция лягушек где-то в пойме Амазонки», приводит пример Говор. Но теперь необходимая для этого сертификация в России не проводится, поэтому такого требования больше нет. «Мы покупаем кофейные бленды из зерен, которые просто выращены очень качественно, с соблюдением высоких стандартов, но без оглядки на лягушек», — пояснил Говор.

Кроме этого, «Вкусно — и точка» отказалась от сложной системы принятия решений, которая была принята в международной корпорации, и быстрее реагирует на запросы клиентов. Меню стало более гибким в плане внедрения новых блюд. «При McDonald’s мы могли делать 15–20 новинок в год. А сейчас только за 2025 год мы их больше 80 сделали. Просто вдумайтесь, какой это прогресс и с какой скоростью работает наша команда!» — добавил Говор.