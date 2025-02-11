Дочь Бадри Патаркацишвили получит более £30 млн за моль в доме в Лондоне

Дочь Патаркацишвили купила за £32 млн особняк в Лондоне, в котором оказалась моль. Суд отменил сделку и обязал продавца вернуть деньги за исключением £6 млн за использование недвижимости, а также выплатить £4 млн за ущерб

Вилла Хорбери (Фото: сервис Google Street View)

Дочери грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Ие и ее мужу, детскому стоматологу Евгению Хуняку, вернули деньги за покупку особняка в Лондоне стоимостью £32 млн из-за обнаруженной в нем моли, сообщает The Guardian.

Супруги купили виллу Хорбери в викторианском стиле в Ноттинг-Хилле у бывшего гребца сборной Великобритании, застройщика Уильяма Вудворд-Фишера, в 2019 году. Сам девелопер купил эту недвижимость в 2011 году и жил там со своей женой, дизайнером интерьеров Керри. Перед продажей дом был расширен и радикально реконструирован, отмечает газета.

Патаркацишвили и Хуняк купили дом с семью спальнями, бассейном, спа-салоном, тренажерным залом, винной комнатой, библиотекой, кинотеатром и «комнатой для храпа». Через несколько дней после переезда в особняк они обнаружили признаки заражения молью, которые привели к порче одежды и вина.

Пара подала в суд на Вудворд-Фишера, требуя отменить сделку. По словам представлявшего их интересы в суде адвоката Джона Макги, Хуняку приходилось ежедневно отмахиваться от сотен насекомых. На судебном заседании было озвучено, что супруги перед покупкой посетили дом по меньшей мере 11 раз.

Судья Высокого суда Джастис Фэнкорт постановил, что Вудворд-Фишер дал «ложные» ответы о состоянии недвижимости и не «сообщил честно» о «серьезном заражении». При этом Фэнкорт признал, что ответчик не пытался намеренно обмануть покупателей, но «просто хотел продать дом и двигаться дальше», зная, что раскрытие информации приведет к срыву продажи.

Представлявший Вудворд-Фишера в суде адвокат Джонатан Сейтлер заявил, что его подзащитный был честен в вопросе возможного «заражения паразитами», рассказав своему поверенному о проблемах с молью. После этого его уверили, что «моль не является паразитом и, следовательно, не имеет отношения к этому расследованию».

Судья постановил отменить сделку и обязал Вудворд-Фишера возместить Патаркацишвили и Хуняку цену покупки за вычетом £6 млн в качестве компенсации за использование недвижимости супругами. Кроме того, ответчику предписано выплатить паре дополнительные £4 млн в качестве компенсации ущерба за заражение, включая £15 тыс. за испорченную одежду и £3,7 млн налога за приобретение недвижимости (гербового сбора).