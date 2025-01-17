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Особняк из фильма «Один дома» продали за $5,5 млн

TMZ: в США продали особняк из фильма «Один дома» за $5,5 млн
Особняк из фильма «Один дома» в штате Иллинойс продали за $5,5 млн, пишет TMZ. Бывшие владельцы сделали там ремонт, сохранив ставший известным внешний фасад. В 2012 году они приобрели этот дом за $1,5 млн
Фото: Adubs / Shutterstock
Фото: Adubs / Shutterstock

Знаменитый особняк из фильма «Один дома» в Уиннетке (штат Иллинойс, США) продали за $5,5 млн спустя несколько месяцев после публикации соответствующего объявления, передает портал TMZ.

С 2012 года владельцами дома были Тим и Триша Джонсон. Тогда супруги приобрели его за $1,5 млн, отмечает издание. В 2018-м они сделали в особняке ремонт, сохранив внешний фасад, «благодаря которому тот прославился в комедии 1990-х с Маколеем Калкиным, Кэтрин О’Хара, Джо Пеши и Дэниелом Стерном в главных ролях». Объявление о продаже было опубликовано в мае прошлого года.

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Фото:Инвестиционный портал Москвы

«В доме по-прежнему много места: пять спален, шесть ванных комнат, высококлассный кинотеатр и даже крытая спортивная площадка — идеальное место для защиты от потенциальных грабителей», — говорится в публикации TMZ.

Как отмечает издания, дом снимали только снаружи, так как внутри «было слишком тесно съемочной группе». Кинематографисты построили двухэтажную съемочную площадку в здании бывшей школы, расположенной рядом с особняком.

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Первая часть фильма «Один дома» вышла в кинопрокат 10 ноября 1990 года. Ее режиссером выступил Крис Коламбус. По сценарию, семья Маккаллистеров уезжает встречать Рождество в Париж и забывает дома восьмилетнего Кевина, роль которого исполнил Калкин. С помощью расставленных ловушек ему удается защитить особняк от грабителей (их сыграли Пеши и Стерн). Успех фильма привел к созданию одноименной медиафраншизы, однако тот же актерский состав принял участие в съемках только второй части «Один дома».

Сейчас Калкину, ставшему одним из самых популярных американских актеров благодаря этому фильму, 44 года. В 2024-м его состояние оценивали в $18 млн.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
особняк США фильм продажа кино Недвижимость
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