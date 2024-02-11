Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд
Основатель e-commerce компании Amazon Джефф Безос продал акции этой компании в среду и четверг, 7-8 февраля, на $2 млрд, следует из данных регулирующих органов, пишет Forbes.
Безосу принадлежит чуть менее 10% акций или 976 млн. Он продал 12 млн из них — примерно 1%.
Журнал отмечает, что миллиардер (его состояние оценивается в $196 млрд, третье место в мире) продает акции Amazon впервые более чем за два года — на фоне своего переезда в Майами (во Флориде благоприятные условия налогообложения, указывает Forbes).
О намерении переехать из Сиэтла, где Безос основал Amazon в гараже в 1994 году, в Майами миллиардер сообщил в ноябре прошлого года. Безос рассказал, что его родители недавно переехали в Майами, где сам он учился в средней школе. По словам бизнесмена, он хочет быть поближе к ним и своей девушке Лорен Санчес. Кроме того, операции космической компании Безоса Blue Origin все чаще переносят на мыс Канаверал, примерно в 320 км от Майами.
Как сообщал Bloomberg, Безос в прошлом году купил первую акцию Amazon начиная как минимум с 2002 года. До этого он непрерывно продавал акции компании — всего за этот период он избавился от ценных бумаг Amazon примерно на $30 млрд. Однако 25 мая он совершил «неожиданную покупку» — приобрел одну акцию за 114$.
Bloomberg писал, что действия Безоса «поставили в тупик» аналитиков Amazon и биржевых наблюдателей, а социальные сети наполнились различными теориями. Так, пользователи Сети предположили, что бизнесмен случайно нажал кнопку покупки на своем брокерском счете, планировал подарить физический сертификат, или взял пример с «мемлорда» Илона Маска.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле