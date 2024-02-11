Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Безос более двух лет не продавал акции Amazon, а теперь избавился сразу от 1% тех, какими владел — 12 млн от 976 млн

Джефф Безос (Фото: Alessandro Garofalo / Reuters)

Основатель e-commerce компании Amazon Джефф Безос продал акции этой компании в среду и четверг, 7-8 февраля, на $2 млрд, следует из данных регулирующих органов, пишет Forbes.

Безосу принадлежит чуть менее 10% акций или 976 млн. Он продал 12 млн из них — примерно 1%.

Журнал отмечает, что миллиардер (его состояние оценивается в $196 млрд, третье место в мире) продает акции Amazon впервые более чем за два года — на фоне своего переезда в Майами (во Флориде благоприятные условия налогообложения, указывает Forbes).

О намерении переехать из Сиэтла, где Безос основал Amazon в гараже в 1994 году, в Майами миллиардер сообщил в ноябре прошлого года. Безос рассказал, что его родители недавно переехали в Майами, где сам он учился в средней школе. По словам бизнесмена, он хочет быть поближе к ним и своей девушке Лорен Санчес. Кроме того, операции космической компании Безоса Blue Origin все чаще переносят на мыс Канаверал, примерно в 320 км от Майами.

Как сообщал Bloomberg, Безос в прошлом году купил первую акцию Amazon начиная как минимум с 2002 года. До этого он непрерывно продавал акции компании — всего за этот период он избавился от ценных бумаг Amazon примерно на $30 млрд. Однако 25 мая он совершил «неожиданную покупку» — приобрел одну акцию за 114$.



Bloomberg писал, что действия Безоса «поставили в тупик» аналитиков Amazon и биржевых наблюдателей, а социальные сети наполнились различными теориями. Так, пользователи Сети предположили, что бизнесмен случайно нажал кнопку покупки на своем брокерском счете, планировал подарить физический сертификат, или взял пример с «мемлорда» Илона Маска.