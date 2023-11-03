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Основатель Amazon Джефф Безос переедет из Сиэтла в Майами

Основатель Amazon Джефф Безос решил переехать из Сиэтла в Майами
Amazon AMZN $137,3 +0,37% Купить
Джефф Безоc
Джефф Безоc (Фото: Joe Raedle/Getty Images)

Основатель Amazon и глава аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос решил переехать из Сиэтла в Майами. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Безос рассказал, что его родители недавно переехали в Майами, где сам он учился в средней школе. По словам бизнесмена, он хочет быть поближе к ним и своей девушке Лорен Санчес. Кроме того, операции компании Безоса Blue Origin все чаще переносят на мыс Канаверал, примерно в 320 км от Майами.

Бизнесмен напомнил, что первый офис Amazon находился в Сиэтле: он основал компанию в своем гараже в 1994 году. Безос рассказал, что у него «удивительные воспоминания» об этом городе и что прожил там дольше, чем где-либо еще.

Как отмечает The New York Times, Amazon, которая в 2021 году стала крупнейшим в мире маркетплейсом за пределами Китая, принесла экономике Сиэтла миллиарды долларов. Bloomberg называет компанию крупнейшим частным работодателем города.

По данным агентства, в середине октября Безос купил особняк на Индиан-Крике,  искусственном острове в округе Майами-Дейд. Стоимость недвижимости, как пишет Bloomberg, составила $79 млн.

Безос занимает третье место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes. Состояние 59-летнего бизнесмена оценивается в $160,8 млрд. В 2021 году он ушел с поста генерального директора Amazon и стал исполнительным председателем компании.

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Blue Origin Amazon Джефф Безос Сиэтл Майами
Джефф Безос фото

Джефф Безос

бизнесмен, глава Amazon

12 января 1964 года
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