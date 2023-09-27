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Власти США обвинили Amazon в монополизме и подали на него в суд

В США FTC и прокуроры 17 штатов подали в суд на Amazon, обвиняя ее в монополизме
Регулятор и прокуроры считают, что компания мешает развитию конкурентов, создает условия для завышения цен и навязывает дополнительные услуги продавцам. Amazon назвала иск «ошибочным»
Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и генеральные прокуроры 17 штатов подали иск в суд на онлайн-ретейлера Amazon, которого обвиняют в монополизме.

«Amazon сейчас использует свою монопольную власть для собственного обогащения, одновременно повышая цены и ухудшая качество обслуживания десятков миллионов американских семей, совершающих покупки на этой платформе, и сотен тысяч предприятий, которые полагаются на Amazon, чтобы связаться с ними. Нынешний иск направлен на то, чтобы привлечь Amazon к ответственности за эту монополистическую практику и восстановить утраченное обещание свободной и честной конкуренции», — заявила председатель FTC Лина Хан.

В своей жалобе истцы говорят, что проблема Amazon не в том, что это большая компания, в ее «политике исключения», из-за которой конкуренты не могут развиваться, что не создает угроз ее «доминированию». Для покупателей это означает высокие цены, для продавцов — «заоблачные комиссионные», добавил заместитель директора Бюро по конкуренции FTC Джон Ньюман.

Среди конкретных мер, к которыми прибегает Amazon, FTC назвала:

  • борьбу со скидками, что не позволяет конкурентам ставить цены ниже, чем у Amazon. Если это будет замечено, то продавец лишится возможности продавать через Amazon;
  • сборы с продавцов за каждый проданный товар, рекламу, «которые стали практически необходимыми продавцам для ведения бизнеса» и могут составлять до 50% от общей выручки;
  • выдача в поиске покупателям вместо релевантных товаров рекламы и др.

FTC и другие истцы намерены добиться постоянного судебного запрета на подобные действия со стороны Amazon.

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Amazon в своем ответном заявлении назвала поданный против нее иск «ошибочным» и отметила, что в случае его удовлетворения продавцам и покупателям будет нанесен вред. Например, говоря о практике установки цен, компания указала, что старается «соответствовать низким ценам других розничных продавцов», а если продавец ставит неконкурентоспособную цену, то такие предложения не продвигаются.

«Утверждение FTC о том, что мы каким-то образом принуждаем продавцов пользоваться нашими дополнительными услугами, просто не соответствует действительности», — также заявили в компании, отвечая на обвинения в принуждении к покупке рекламы или использованию логистических услуг Amazon.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Amazon монополия
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