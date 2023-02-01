«Колоссальные покупки» центробанков подняли спрос на золото на 18%, до максимума за 10 лет

Покупки центробанков подняли спрос на золото на максимум за 10 лет

В 2022 году мировой спрос на золото вырос на 18%, до максимума с 2011 года. Покупки золота центробанками достигли 1136 тонн, самого высокого уровня с 1967 года

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В 2022 году спрос на золото вырос до самого высокого уровня за более чем десять лет, чему способствовали «колоссальные» покупки центральных банков, сообщает Financial Times со ссылкой на отчет, подготовленный Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC).

Согласно документу, мировой спрос на золото в прошлом году составил 4 741 тонны (плюс 18%), это максимум с 2011 года. Закупки золота центробанками мира достигли 1136 тонн, что стало самым высоким показателем с 1967 года.

Основными покупателями стали регуляторы из развивающихся стран. Например, Национальный банк Китая закупил 62 т, и резервы Китая превышают 2 тыс. т золота. Турция увеличила запасы на 400 т, до 542 т. Также золото активно покупали страны Ближнего Востока.



Инвестиционный спрос на золото в 2022 году достиг 1107 т (+10%), спрос на золотые слитки и монеты вырос на 2%, до 1217 т Использование золота в технологическом секторе сократилось на 7% из-за снижения спроса на бытовую электронику.

Совокупное предложение золота выросло на 2%, 4755 тонн. Добыча золота достигла четырехлетнего максимума в 3612 тонн.

В декабре FT писала, что Россия производит около 300 т золота ежегодно, а на внутренний рынок приходится только 50 т. Газета указывала, что санкции могли стать серьезной проблемой для золотодобывающей отрасли. Издание отмечало, что в российском Центробанкесчитают стратегически значимой политику увеличения золотых резервов: еще в 2006 году регулятор говорил о намерении 20–25% запасов держать в золоте, а в феврале этого года на золото приходилось 20,9% запасов. В феврале ЦБ России прекратил публикацию статистики.