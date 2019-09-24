Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
Банки увеличили размер кредитов для пенсионеров на 20% Финансы, 00:00 Политологи назвали попавших в «зону риска» губернаторов Политика, 00:00 Кадыров заявил о планах запретить продажу электронных сигарет в Чечне Общество, 24 сен, 23:59 Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США Политика, 24 сен, 23:41 Госдеп отреагировал на ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам Политика, 24 сен, 23:26 Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить Политика, 24 сен, 23:24 Как прошел фестиваль «Круг света» в Москве. Фоторепортаж Общество, 24 сен, 23:21  Gremm Group ответила на сообщения о возможной продаже рынков Канокову Общество, 24 сен, 23:20 Минэнерго назвало возможный рост добычи нефти в России после атаки дронов Бизнес, 24 сен, 23:09 Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги Политика, 24 сен, 23:03 Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Экономика, 24 сен, 22:42 Росавиация разъяснила правила постановки дронов и квадрокоптеров на учет Технологии и медиа, 24 сен, 22:35 «Росатом» сообщил о состоянии пострадавших от взрыва под Северодвинском Общество, 24 сен, 22:16 МЧС России решило ликвидировать более 500 своих учреждений Общество, 24 сен, 22:12
Общество ,  
0 
Gremm Group ответила на сообщения о возможной продаже рынков Канокову

Владелец компании Gremm Group Михаил Горяинов в беседе с РБК сообщил, что информация о переговорах, предусматривающих продажу Усачевского, Центрального рынков компании «Синдика», не соответствует действительности. От комментариев по поводу возможной продажи торгового дома «Перовский» Михаил Горяинов отказался.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на партнера одной из сторон сделки и топ-менеджера компании, претендовавшей на часть активов сообщила, что Gremm Group ведет переговоры о продаже.

Президент «Синдики» Олег Эскиндаров подтвердил изданию, что покупка ТЦ «Перовский» рассматривается. Деталей и подробностей он не стал сообщать, заявив о том, что есть договор о конфиденциальности. О том, что ведутся переговоры о продаже ТЦ «Перовский», изданию также сообщил исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов. Однако он отметил, что Усачевский и Центральный рынки являются стратегическими объектами, и речи об их продаже не идет.

Рынком «Синдика» владеют структуры, близкие к бывшему президенту Кабардино-Балкарии, члену Совета Федерации Арсену Канокову. В общей сложности она управляет более 40 рынками и ТЦ по всей России. Их общая площадь — более 500 тыс. кв. м.

Михаил Горяинов получил Усачевский и Москворецкий рынки, а также торговую площадку на Волгоградском проспекте в ходе раздела активов со своим партнером Андреем Рогачевым, основателем сети «Пятерочка» и владельцем магазинов «Верный». В апреле 2018 года Усачевский рынок закрыли по решению суда после совместной проверки прокуратуры и МЧС. Поводом для судебного решения стали выявленные нарушения пожарной безопасности.

Теги: «Синдика», сделка, Арсен Каноков, новости РБК
Материалы по теме
Усачевский рынок в Москве закрыли по решению суда
Общество
Сенатор Каноков решил купить построенный к Олимпиаде Radisson Blu в Сочи
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter