Gremm Group ответила на сообщения о возможной продаже рынков Канокову

Владелец компании Gremm Group Михаил Горяинов в беседе с РБК сообщил, что информация о переговорах, предусматривающих продажу Усачевского, Центрального рынков компании «Синдика», не соответствует действительности. От комментариев по поводу возможной продажи торгового дома «Перовский» Михаил Горяинов отказался.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на партнера одной из сторон сделки и топ-менеджера компании, претендовавшей на часть активов сообщила, что Gremm Group ведет переговоры о продаже.

Президент «Синдики» Олег Эскиндаров подтвердил изданию, что покупка ТЦ «Перовский» рассматривается. Деталей и подробностей он не стал сообщать, заявив о том, что есть договор о конфиденциальности. О том, что ведутся переговоры о продаже ТЦ «Перовский», изданию также сообщил исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов. Однако он отметил, что Усачевский и Центральный рынки являются стратегическими объектами, и речи об их продаже не идет.

Рынком «Синдика» владеют структуры, близкие к бывшему президенту Кабардино-Балкарии, члену Совета Федерации Арсену Канокову. В общей сложности она управляет более 40 рынками и ТЦ по всей России. Их общая площадь — более 500 тыс. кв. м.

Михаил Горяинов получил Усачевский и Москворецкий рынки, а также торговую площадку на Волгоградском проспекте в ходе раздела активов со своим партнером Андреем Рогачевым, основателем сети «Пятерочка» и владельцем магазинов «Верный». В апреле 2018 года Усачевский рынок закрыли по решению суда после совместной проверки прокуратуры и МЧС. Поводом для судебного решения стали выявленные нарушения пожарной безопасности.