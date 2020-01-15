Индия решила войти в проект «Роснефти» и Худайнатова на Таймыре

Индия договорилась об участии в проекте освоения таймырских месторождений «Восток ойл», в который входят предприятия «Роснефти». Об этом заявил министр нефти, газа и сталелитейной промышленности страны Дхармендра Прадхан

Вид Ванкорского нефтегазового месторождения (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Индия будет участвовать в проекте освоения кластера таймырских месторождений «Восток ойл», — совместном проекте «Роснефти» и ее бывшего президента Эдуарда Худайнатова. Об этом в среду сообщил журналистам министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности республики Дхармендра Прадхан. «Да, однозначно», — сказал он в ответ на вопрос, будет ли Индия участвовать в «Восток ойл» (цитата по ТАСС). Объем инвестиций он не назвал.

Еще в сентябре 2019 года Прадхан заявил «Ведомостям», что Индия ведет переговоры с «Роснефтью»: «Роснефть», кстати, предложила нам поучаствовать в создании большого нефтяного кластера на востоке России». <...> Уверен, что в ближайшем будущем индийские компании смогут расширить свое участие в новых проектах, выходящих в Арктический регион России».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что «Роснефть» ведет переговоры с индийскими компаниями насчет участия в разработке кластера. «Индийская сторона неоднократно высказывала заинтересованность в участии в проекте «Восток-ойл», — отметил он. Представитель «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова отказался от комментариев.

В «Восток ойл» должны войти Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения «Роснефти», Западно-Иркинский участок, участки совместного предприятия «Роснефти» и ее британского акционера BP «Ермак» в Якутии, а также Пайяхи — блок месторождений «Нефтегазхолдинга». Потенциальные запасы этого кластера «Роснефть» оценила в 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на презентацию компании. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что синергетический эффект от реализации проекта «Восток ойл» составит от 50 млн до 100 млн т нефти в год. Он также отметил, что компания обсуждает возможное участие в проекте с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока и Запада.

На реализацию «Восток ойл» «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн руб., взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб., сообщили «Ведомости». В середине декабря 2019 года по итогам заседания госкомиссии по Арктике замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сказал, что пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктической зоне России планируется внести в Госдуму в феврале 2020 года и законы вступят в силу уже в июле 2020 года. Резидентам Арктической зоны предусмотрены льготы по налогу на имущество, НДПИ, налогу на прибыль, пониженные страховые взносы, возможность нанимать иностранных специалистов без квот и т.д. Но размер согласованных льгот для месторождений «Восток ойл» не раскрывался.