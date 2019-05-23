Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,39 -0,02 EUR Бирж. 71,82 -0,09 Brent 70,87 -1,42% USD Нал. 64,94 63,98 EUR Нал. 72,38 71,37 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1153 -0,0008 BTC/USD Бирж. 7 620,00 -7,50 IMOEX 2 638,71 +0,85% RTSI 1 292,79 +1,07% DJIA 25 776,61 -0,39% Nasdaq 7 750,84 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
«Аэроэкспресс» сообщил о планах пустить двухэтажные поезда в Шереметьево Бизнес, 09:48 WP узнала о сравнении Тиллерсоном подготовки Путина и Трампа к встрече Политика, 09:43 Business talk: как выйти из бизнеса его основателю РБК и Сбербанк Первый, 09:30 Суд в ДНР приговорил соучастника убийства Гиви к 12 годам тюрьмы Политика, 09:12 Бегом в прошлое: как заработать на ностальгии по коммунизму — Bloomberg Pro, 09:01 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 09:00 При падении вертолета в Доминикане погибли два бизнесмена и пилот Общество, 08:45 Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы Финансы, 08:43 Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам РБК и ВТБ, 08:30 Указ Зеленского о проведении досрочных выборов в Раду вступил в силу Политика, 08:28 Как бороться с утечками коммерческих тайн: самые свежие кейсы Pro, 08:22 Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать Общество, 08:21 Китаец обманул Apple и получил вместо подделок 1,5 тыс. настоящих iPhone Общество, 08:17 Совладельца фирмы-поставщика спецсвязи для Кремля объявили в розыск Политика, 08:00
Финансы ,  
0 
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре банка из России вошли в топ-45 европейских лидеров за 2018 год по эквайрингу в обычной рознице и столько же в топ-20 по обслуживанию интернет-платежей. У лидирующего Сбербанка на онлайн приходится 4,1% транзакций
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы. Такие данные содержатся в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК), которая проводит ежегодные исследования платежной отрасли. Также четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и «Русский стандарт») вошли в европейский топ-45 банков, обеспечивающих прием карт в офлайн-магазинах.

Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сredit Mutual и Credit Agricole. У лидера — WorldPay — по итогам 2018 года транзакции превысили $400 млрд.

Nilson Report подготовила свое исследование на основе анализа операций, осуществленных по картам платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UnionPay, а также национальных карточных систем. Для России это карты «Мир» и «Про100» («Просто» — платежная система Сбербанка, выпуск карт прекращен в конце 2016 года).

В сфере интернета и мобильного эквайринга Сбербанк занимает четвертое место по объемам транзакций среди европейских банков и первое среди российских, оценили в Nilson. На десятом месте европейского рейтинга расположился ВТБ, еще два российских банка — Тинькофф Банк и Альфа-банк — расположились на 13-м и 15-м местах соответственно.

При этом у Сбербанка наименьшая среди российских банков доля интернет-эквайринга в общем числе транзакций, проведенных через устройства для приема карт, — 4,1%. В интернет-магазинах и через мобильные устройства Сбербанк обработал 584 млн транзакций, в то время как через POS-терминалы, установленные в офлайн-магазинах, — около 14 млрд платежей, в том числе 2,38 млрд транзакций по картам «Мир».

Финансы
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам

У ВТБ доля онлайна значительно выше и находится на уровне 19%: за 2018 год банк обеспечил прием в интернете и на мобильных устройствах 258 млн платежей, тогда как в обычной рознице — 1,3 млрд (из них по картам «Мир» — 94,2 млн). Интернет и мобильный эквайринг преобладют над розничным у Тинькофф Банка (доля 92,1%) и Альфа-банка (96,2%): за прошлый год эти кредитные организации обеспечили в данном сегменте проведение 214 млн и 177 млн платежей.

Как за год изменился офлайн-эквайринг российских банков

Сравнительные данные с прошлым годом эксперты Nilson приводят только по обороту карт Visa и Mastercard в офлайн-торговле. В 2018 году Сбербанк обслуживал 1,7 млн POS-терминалов в 1,16 млн магазинах. Это составляет 65,3% от рынка всех POS-терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях России. Число обработанных банком транзакций за год выросло на 37%, до 11,9 млрд, а их объем увеличился на 28% ($126,4 млрд).

ВТБ, который занимает второе место среди российских банков, в прошлом году принимал платежи через 264 тыс. терминалов в 117,5 тыс. торгово-сервисных предприятиях. В европейском рейтинге ВТБ опустился на одну позицию, до 17-го места, сократив за год на 3% число обработанных транзакций по картам (1,2 млрд), но нарастив их объем на 9% (до $25,2 млрд).

На третьем месте в российском рейтинге и на 33-м в европейском (плюс одна позиция за год) находится Газпромбанк. Количество и объем обеспеченных им платежей выросли на 16%, до 526 млн, и 25% ($8 млрд) соответственно. На конец 2018 года Газпромбанк установил 54 тыс. терминалов почти в 30 тыс. торговых точек.

Замыкает четверку российских лидеров банк «Русский стандарт», который принимал платежи через 699 тыс. терминалов в 433 магазинах. Он находится на 43-м месте (минус одна позиция за год) среди лидеров европейского эквайринга. Банк на 9% увеличил число проведенных платежей (366 млн) на $5,2 млрд. (–8% за год). Косвенно в рейтинге присутствуют Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк: их материнские компании занимают 22-е и 25-е места в рейтинге офлайн-эквайринга, но российский бизнес отдельно не выделяется.

В 2018 году основным источником роста рынка эквайринга стали дополнительные сервисы, прокомментировала результаты исследования директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Заметный вклад внесло, по ее словам, и массовое подключение к безналичной оплате компаний из сегмента малого и среднего бизнеса.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: эквайринг, «Сбербанк»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter