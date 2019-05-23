Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Четыре банка из России вошли в топ-45 европейских лидеров за 2018 год по эквайрингу в обычной рознице и столько же в топ-20 по обслуживанию интернет-платежей. У лидирующего Сбербанка на онлайн приходится 4,1% транзакций

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы. Такие данные содержатся в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК), которая проводит ежегодные исследования платежной отрасли. Также четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и «Русский стандарт») вошли в европейский топ-45 банков, обеспечивающих прием карт в офлайн-магазинах.

Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сredit Mutual и Credit Agricole. У лидера — WorldPay — по итогам 2018 года транзакции превысили $400 млрд.

Nilson Report подготовила свое исследование на основе анализа операций, осуществленных по картам платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UnionPay, а также национальных карточных систем. Для России это карты «Мир» и «Про100» («Просто» — платежная система Сбербанка, выпуск карт прекращен в конце 2016 года).

В сфере интернета и мобильного эквайринга Сбербанк занимает четвертое место по объемам транзакций среди европейских банков и первое среди российских, оценили в Nilson. На десятом месте европейского рейтинга расположился ВТБ, еще два российских банка — Тинькофф Банк и Альфа-банк — расположились на 13-м и 15-м местах соответственно.

При этом у Сбербанка наименьшая среди российских банков доля интернет-эквайринга в общем числе транзакций, проведенных через устройства для приема карт, — 4,1%. В интернет-магазинах и через мобильные устройства Сбербанк обработал 584 млн транзакций, в то время как через POS-терминалы, установленные в офлайн-магазинах, — около 14 млрд платежей, в том числе 2,38 млрд транзакций по картам «Мир».