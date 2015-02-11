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Фонд «Урал» оспорил в суде продажу АФК «Система» акций «Башнефти»
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Фонд «Урал» оспорил в суде продажу АФК «Система» акций «Башнефти»
«Дело «Башнефти», 11 фев 2015, 12:09
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Фонд «Урал» оспорил в суде продажу АФК «Система» акций «Башнефти»
Фонд, совет которого возглавляет бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов, намерен доказать, что «Урал-Инвест» не имел права продавать АФК «Система» акции «Башнефти»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Благотворительный фонд «Урал» обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском против ООО «Урал-Инвест» и АФК «Система». Иск зарегистрирован в картотеке суда 10 февраля 2015 года, рассматривать дело будет судья Ирина Нурисламова, однако срок рассмотрения дела пока не назначен.

Адвокат Сергей Макаренко, который представляет интересы председателя совета благотворительного фонда «Урал» и экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, пояснил РБК, что цель иска состоит в том, чтобы признать недействительным договор купли-продажи между АФК «Система» и «Урал-Инвестом». По словам адвоката, иск основан на решении арбитражного суда Москвы, который 30 октября признал недействительным договор купли-продажи акций между АФК «Система», «Урал-Инвестом» и другими компаниями и изъял акции «Башнефти» в пользу Российской Федерации.

Адвокат подчеркнул, что во время сделки «Урал-Инвест» не являлся «надлежащим собственником» акций «Башнефти» и не имел права их продавать.

В случае победы «Урала» в суде будет действовать правило реституции, стороны должны будут расторгнуть договор и вернуть то, что принадлежало им до сделки 2009 года: «Урал Инвест» – деньги, а «Система» – акции «Башнефти», сообщил РБК источник, близкий к истцу. Основной целью иска он назвал то, чтобы деньги остались в республике во избежание социального взрыва: благотворительный фонд «Урал» финансирует в Башкирии социальные проекты и развитие спорта.

Благотворительные программы фонда «Урал» финансируются за счет процентов, выплачиваемых на средства, размещенные ООО «Урал-Инвест» на депозитах в различных банках. 10 октября Басманный суд Москвы в рамках расследования уголовного дела по хищению акций ОАО «АНК «Башнефть» наложил на средства «Урал-Инвеста» арест, после чего фонд «Урал» временно приостановил финансирование своих проектов.

Представитель АФК «Система» отказался от комментариев. А источник, близкий к АФК, так прокомментировал заявление адвокатов фонда «Урала»: «Н​е имея состоятельной юридической позиции по иску АФК «Система», фонд спекулирует темой социального взрыва с единственной целью неправомерно не возвращать полученные от «Системы» деньги».

В марте 2009 года «Урал-Инвест» и «Юрюзань-Инвест» и еще две компании – «Агидель-Инвест» и «Инзер-Инвест», подконтрольные Уралу Рахимову, – продали «Системе» акции «Башнефти» за $2 млрд. Затем «Юрюзань-Инвест», «Агидель-Инвест» и «Инзер-Инвест» были присоединены к «Урал-Инвесту».

30 октября 2014 года Арбитражный суд Москвы постановил, что приватизация «Башнефти» и других предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса прошла незаконно: башкирские власти не имели право продавать активы без разрешения федерального центра. На этом основании все последующие сделки со спорными активами были признаны ничтожными. Истцом выступала Генпрокуратура, ответчиками – АФК «Система» и ее «дочка» «Система-Инвест».

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии принадлежащих им 81,67% акций «Башнефти» в пользу государства.

Совет директоров «Системы» «после тщательного рассмотрения» решил не подавать апелляцию, а взыскать убытки с продавцов «Башнефти» – структур сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова.

8 декабря 2014 года решение суда вступило в силу, а 9 декабря акции «Башнефти» были зачислены на счет Росимущества.

В конце декабря 2014 года АФК «Система» подала иск о взыскании с подконтрольной Уралу Рахимову компании убытков, связанных с изъятием в пользу государства «Башнефти». Ответчиком по иску, поданному в Арбитражный суд Москвы, числится ООО «Урал-Инвест». Сумма требований «Системы» к «Урал-Инвесту» составляет 70,7 млрд руб.

«АФК «Система» как добросовестный покупатель намерена возместить потери с контрагентов и/или их правопреемников, у которых АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» приобрели акции «Башнефти», – говорилось в сообщении «Системы».

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко.
Теги: Урал Рахимов , «Урал-Инвест» , АФК «Система» , «Башнефть»
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