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Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Нефтепереработчики стали активнее прибегать к схеме ухода от уплаты экспортной пошлины при декларировании мазута, обнаружили эксперты ЦМАКП. Если в 2017 году они недоплачивали в бюджет $245 млн, то в 2019 — уже более $900 млн
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута). Об этом говорится в отчете экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Их оценка основывалась на данных ФТС по экспорту в натуральном выражении и формуле помесячного расчета экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с корректировкой на помесячный курс рубля.

О существовании схемы «игры кодами» первым написал Reuters еще в 2017 году: агентство обнаружило, что два российских нефтепереработчика обошли заградительную таможенную пошлину на темные нефтепродукты, просто переведя их в льготную категорию. Тогда, по подсчетам Reuters, только за девять месяцев 2017 года Новошахтинский НПЗ (входит в группу «Юг Руси» Сергея Кислова) и Марийский НПЗ (в 2019 году перешел к коллекторскому агентству «Долговой центр») вывезли около 2 млн т мазута по нулевой ставке экспортной пошлины. Суть схемы оптимизации такая: по критерию содержания ароматических углеводородов (более 50%) для мазута можно применить другой таможенный код при оформлении экспорта — вместо ТН ВЭД 2710 код 2707 («масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы»), для которого ставка экспортной пошлины равна нулю. Таким образом, эти два НПЗ смогли не платить в бюджет приблизительно 10 млрд руб. (средняя пошлина в 2017 году — $86,7 за тонну мазута).

«С тех пор эта проблема многократно усугубилась, — пишут эксперты ЦМАКП. — Если в 2017 году экспорт по товарной группе 2707 составлял лишь 2,6% экспорта (в тоннах), то в январе—сентябре 2019 года — уже более 9%». Они отметили, что именно в 2017 году экспортная пошлина на мазут была увеличена и стала идентичной пошлине на нефть. По их оценкам, потери бюджета выросли в 2018 году до 60 млрд руб. против 15 млрд в 2017 году, а за январь—октябрь 2019 года уже превысили 55 млрд руб. Средняя пошлина на мазут за десять месяцев прошлого года составляла около $95 за тонну, уточнил один из авторов отчета Андрей Гнидченко. В отчете не указано, какие именно НПЗ применяли такую схему.

По словам источника РБК, консультирующего трейдеров нефтепродуктами, «игрой кодами» пользуются многие НПЗ при экспорте. Но сложнее эту схему использовать заводам, зарегистрированным в налоговых инспекциях по работе с крупными налогоплательщиками — в Москве и Санкт-Петербурге, утверждает собеседник РБК.

Присвоение кодов при экспорте носит уведомительный характер, и у таможенных органов не всегда есть ресурсы или желание проверять соответствие, тем более что физически трудно нормативно детализировать те или иные характеристики нефтепродуктов, отметил руководитель информационно-аналитического центра RUPEC Андрей Костин. Поэтому разного рода «переименования» достаточно масштабны как в части таможенных пошлин, так и, например, в части подакцизных товаров. В целом это свидетельствует о системной проблеме нефтепродуктовой номенклатуры и проверки соответствия, которую должен решать регулятор, заключает эксперт.

В Марийском НПЗ не смогли прокомментировать ситуацию с экспортом мазута, РБК направил запросы также в Новошахтинский НПЗ, «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», владеющие крупными НПЗ. В пятницу вечером, 10 января, в ФТС на запрос РБК не ответили.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова, Антон Фейнберг
Теги: НПЗ
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