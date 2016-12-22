СМИ связали жену Медведчука с крупным нефтегазовым месторождением в ХМАО

По данным украинских изданий, Оксане Марченко принадлежит доля в компании «НЗНП Трейд», получившей в 2015 году лицензию на разработку месторождения в Ханты-Мансийском округе

Оксана Марченко (Фото: oksana.marchenko.tv / Facebook)

Оксана Марченко, жена лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, через две кипрские структуры владеет 50,1% в ханты-мансийской компании «НЗНП ​​Трейд», пишет украинское «Радио Свобода». «НЗНП Трейд» занимается разведкой и добычей нефти в России.

Украинские «Радио Свобода» и «Первый канал» ссылаются на документы кипрского реестра, в котором указано, что Марченко владеет компанией Tumilon Investments. Этой компании на 100% принадлежит Ventolor Holding Limited, также зарегистрированная на Кипре. РБК также подтвердил связь Марченко и этих компаний, получив в распоряжение документы кипрского реестра.

Ventolor Holding Limited, по данным СПАРК, с августа 2016 года владеет 50,1% «НЗНП Трейд» (остальными долями владеют ростовские компании ООО «ДОЛ» и ООО «Развитие», а также Наталия Лавренюк). В базе указано, что ранее компанией владели другие кипрские структуры — «Санибел Лимитед» и «Тетеос Холдинг Лимитед», а также ООО «Юг Энерго». Кипрской Ventolor, помимо «НЗНП Трейд», также принадлежит 99,9% компании «ИК Таврия-Север», указано в СПАРК.

«НЗНП Трейд», говорится на сайте компании, разрабатывает Гавриковское месторождение, расположенное в 263 км от Сургута. По состоянию на начало 2017 года извлекаемые запасы нефти составляют более 135 тыс. т (по категориям С1 и С2), геологические запасы растворенного газа — 3,8 млрд куб. м (также по этим двум категориям). РБК направил запрос в «НЗНП Трейд» в связи с материалом о Марченко.

Конкурс на разработку этого месторождения «НЗПН Трейд» выиграла в июне 2015 году, тогда она входила в группу «Юг Руси» (РБК направил запрос в этот холдинг). Лицензия на разработку месторождения обошлась в 6,7 млрд руб.

В «НЗНП Трейд» не ответили на запросы «Радио Свобода», так же поступили Марченко и Медведчук. РБК отправил запрос пресс-секретарю движения Медведчука «Украинский выбор» Олегу Бабанину. Ранее он говорил РБК, что его шеф не комментирует вопросы бизнеса, сославшись на интервью Медведчука «Новой газете». «Я живу в стране, где есть люди, которые стремятся манипулировать подобной информацией. Рассуждать по поводу яхт, домов, предприятий, любых других активов, чтобы это вызвало сложности для меня и моей семьи, я не собираюсь», — объяснял Медведчук.

Медведчук в 2002–​​2005 годах возглавлял администрацию президента Украины, до этого был депутатом и вице-спикером Верховной рады. В апреле 2012 года создал движение «Украинский выбор», а в 2018 году вступил в партию «За жизнь». Как писала в конце августа Independent, Медведчук также знаком с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью британской газете он сказал, что «часто» обсуждал события на Украине с Путиным.

В конце 2017 года Медведчук участвовал в процессе переговоров об обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Оксана Марченко работала на телевидении ведущей, среди ее программ — «У Украины есть талант». ​Марченко и Медведчук поженились в 2003 году.