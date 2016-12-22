В Минприроды рассказали о последнем крупном месторождении нефти в России

Ростовцевское месторождение на Ямале — последнее в России крупное месторождение на суше, остающееся в нераспределенном фонде, рассказал РБК глава Минприроды Сергей Донской. Но оно не будет выставляться на продажу

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

Министр природных ресурсов Сергей Донской рассказал РБК о последнем крупном месторождении нефти на суше в России, которое остается в нераспределенном фонде. Это Ростовцевское месторождение на Ямале с извлекаемыми запасами 30,2 млн т (по категории С1).

«Сегодня крупных и средних участков с запасами нефти становится мало, они в целом распределены. К нераспределенному фонду недр сейчас относится 418 нефтесодержащих месторождений, всего одно из них считается крупным месторождением суши. Это Ростовцевское месторождение, оно находится на территории заказника регионального значения «Ямальский», но объекты на особо охраняемых природных территориях, разумеется, не будут лицензироваться», — сказал Донской в интервью РБК.​

Месторождения, находящиеся на территории природных заповедников, обычно не выставляются на продажу, но бывают исключения. Так, в марте 2015 года Минприроды по поручению правительства провело конкурс на разведку и добычу нефти на месторождениях Воронцовское, Могутовское и Гремячевское (суммарные запасы — 42 млн т нефти), которые частично располагаются на территории национального парка «Бузулукский бор» на границе Оренбургской и Самарской областей. Тогда экологические организации, включая Greenpeace, выступили против отчуждения территории месторождений от заповедника. Однако конкурс состоялся, его выиграл Антипинский НПЗ. Добыча нефти на месторождениях Бузулукского бора должна начаться в 2018 году, говорил совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров.

Большинство нераспределенных нефтяных месторождений — 390 из 418 — по запасам относятся к мелким (от 1 млн до 10 млн т нефти) и очень мелким (менее 1 млн т), сказал Донской. Но он подчеркнул, что запасы нефти в России не истощаются: компании открывают новые месторождения на тех участках, лицензиями на которые уже владеют, а также занимаются геологоразведкой на действующих месторождениях.

«Все хорошо понимают, что компания-недропользователь устойчиво будет развиваться, если у нее будет определенный запас для развития собственной добычи. Поэтому компании начинают акцентировать внимание на геологоразведке. В 2017 году открыто 53 новых месторождения в пределах уже выданных ранее лицензий», — отметил он. Так, в Оренбургской области открыты Судьбадаровское нефтяное месторождение с запасами 13 млн т и Южно-Моховое — на 10 млн т. Прирост запасов за счет геологоразведки составил 526 млн т, указал он. Это сопоставимо с объемом добычи нефти, которая по итогам 2017 года составила 546,8 млн т (данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс»).

«Одна из ключевых задач — стимулировать компании активно вкладываться в геологоразведку и вести работу на открытие [новых месторождений] самостоятельно», — заключил Донской. В декабре он говорил журналистам, что инвестиции частных компаний в геологоразведку в России по итогам 2017 года вырастут более чем на 40%, до 361 млрд руб.