Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,54 EUR Нал. 68,77 67,74 USD Бирж. 56,43 -0,60 EUR Бирж. 67,86 -0,39 USD ЦБ. 57,00 +0,12 EUR ЦБ. 68,06 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 13376,45 -1513,32 MOEX 2246,45 +0,64% RTS 1248,75 +1,14% Brent 69,15 +0,07% DJIA 25571,22 +0,80% Nasdaq 7210,01 +0,79% FTSE 7762,94 +0,19%
В Минприроды рассказали о последнем крупном месторождении нефти в России
Лента новостей
«Дочка» «Роснефти» попросила суд Делавэра отклонить два иска против нее 00:03, Экономика Вероятности вместо гарантий: как снизить напряжение между США и Россией 00:01, Мнение Последний шанс Меркель: почему затянулись коалиционные переговоры 00:01, Политика В Киеве отвергли подозрения в причастности к атаке на базы России в Сирии 11 янв, 23:48, Политика Глава Минфина США заявил о работе над новым санкционным списком по России 11 янв, 23:47, Политика Компания Брэнсона успешно испытала космолет для туристов 11 янв, 23:35, Технологии и медиа Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам» 11 янв, 23:26, Общество ДНР частично осталась без сотовой связи и обвинила в аварии Украину 11 янв, 22:58, Политика США заявили о непричастности к атаке дронов на Хмеймим 11 янв, 22:46, Политика Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 11 янв, 22:36, РБК и МегаФон Самый возрастной футболист в истории продлил контракт со своим клубом 11 янв, 22:35, Спорт В больнице остался последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» 11 янв, 22:30, Общество На Украине призвали взять русский язык под «филологический контроль» 11 янв, 22:29, Общество Путин поддержал консервативный подход Центробанка к криптовалютам 11 янв, 22:18, Технологии и медиа В ВМС Украины ответили на слова Путина о возвращении кораблей из Крыма 11 янв, 22:12, Политика ФАС смягчила планы по борьбе с картелями после критики от бизнеса 11 янв, 21:46, Экономика Путин рассказал о своих новогодних праздниках 11 янв, 21:46, Общество В штаб Путина вошли пять представителей «Единой России» 11 янв, 21:36, Политика Нефть Brent подорожала до рекордного за три года уровня 11 янв, 21:29, Бизнес Глава МЧС заявил о самом низком за 20 лет числе ЧП в новогодние праздники 11 янв, 21:19, Общество СПЧ призвал не политизировать ситуацию с главой чеченского «Мемориала» 11 янв, 21:16, Общество В посольстве США объяснили включение России в список опасных стран 11 янв, 21:12, Политика Путин поддержал идею создания звания «Заслуженный журналист России» 11 янв, 20:54, Общество Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и самолеты 11 янв, 20:51, Политика Ремонт дороги к приезду Путина объяснили хорошей погодой 11 янв, 20:43, Общество Курс доллара к рублю упал до минимума с июня 11 янв, 20:32, Деньги Украинские телеканалы проверят из-за новогодних показов советских фильмов 11 янв, 20:29, Общество Путин назвал провокацией атаку беспилотниками базы Хмеймим 11 янв, 20:29, Политика
В Минприроды рассказали о последнем крупном месторождении нефти в России
Бизнес, 11 янв, 17:25
0
В Минприроды рассказали о последнем крупном месторождении нефти в России
Ростовцевское месторождение на Ямале — последнее в России крупное месторождение на суше, остающееся в нераспределенном фонде, рассказал РБК глава Минприроды Сергей Донской. Но оно не будет выставляться на продажу
Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

Министр природных ресурсов Сергей Донской рассказал РБК о последнем крупном месторождении нефти на суше в России, которое остается в нераспределенном фонде. Это Ростовцевское месторождение на Ямале с извлекаемыми запасами 30,2 млн т (по категории С1).

«Сегодня крупных и средних участков с запасами нефти становится мало, они в целом распределены. К нераспределенному фонду недр сейчас относится 418 нефтесодержащих месторождений, всего одно из них считается крупным месторождением суши. Это Ростовцевское месторождение, оно находится на территории заказника регионального значения «Ямальский», но объекты на особо охраняемых природных территориях, разумеется, не будут лицензироваться», — сказал Донской в интервью РБК.​

Глава Минприроды — РБК: «Прорабатываем вопрос о вывозе отходов в регионы»
Бизнес

Месторождения, находящиеся на территории природных заповедников, обычно не выставляются на продажу, но бывают исключения. Так, в марте 2015 года Минприроды по поручению правительства провело конкурс на разведку и добычу нефти на месторождениях Воронцовское, Могутовское и Гремячевское (суммарные запасы — 42 млн т нефти), которые частично располагаются на территории национального парка «Бузулукский бор» на границе Оренбургской и Самарской областей. Тогда экологические организации, включая Greenpeace, выступили против отчуждения территории месторождений от заповедника. Однако конкурс состоялся, его выиграл Антипинский НПЗ. Добыча нефти на месторождениях Бузулукского бора должна начаться в 2018 году, говорил совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров.

Большинство нераспределенных нефтяных месторождений — 390 из 418 — по запасам относятся к мелким (от 1 млн до 10 млн т нефти) и очень мелким (менее 1 млн т), сказал Донской. Но он подчеркнул, что запасы нефти в России не истощаются: компании открывают новые месторождения на тех участках, лицензиями на которые уже владеют, а также занимаются геологоразведкой на действующих месторождениях.

«Все хорошо понимают, что компания-недропользователь устойчиво будет развиваться, если у нее будет определенный запас для развития собственной добычи. Поэтому компании начинают акцентировать внимание на геологоразведке. В 2017 году открыто 53 новых месторождения в пределах уже выданных ранее лицензий», — отметил он. Так, в Оренбургской области открыты Судьбадаровское нефтяное месторождение с запасами 13 млн т и Южно-Моховое — на 10 млн т. Прирост запасов за счет геологоразведки составил 526 млн т, указал он. Это сопоставимо с объемом добычи нефти, которая по итогам 2017 года составила 546,8 млн т (данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс»).

«Одна из ключевых задач — стимулировать компании активно вкладываться в геологоразведку и вести работу на открытие [новых месторождений] самостоятельно», — заключил Донской. В декабре он говорил журналистам, что инвестиции частных компаний в геологоразведку в России по итогам 2017 года вырастут более чем на 40%, до 361 млрд руб.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Минприроды
Главное
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном Политика
Материалы по теме
НОВАТЭК нашел новые нефтегазовые запасы на западносибирском месторождении Бизнес
Минприроды предсказало рост инвестиций в геологоразведку до 361 млрд руб. Экономика
Донской предложил ограничить Schlumberger при покупке Eurasia Drilling Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.