Минприроды предсказало рост инвестиций в геологоразведку до 361 млрд руб.

Объем инвестиций частных компаний в геологоразведку в России по итогам 2017 года, как ожидается, вырастет более чем на 40% — до 361 млрд руб. Об этом журналистам заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает «Интерфакс».

«Идет очень хороший тренд на увеличение инвестиций. Если в прошлом году с целом все инвестиции по углеводородам составляли 252 млрд руб., то сейчас по итогам 9 месяцев — 253 млрд руб», — отметил он.

Кроме того, объем разведочного бурения в России за период с января по сентябрь 2017 года увеличился на 22%, а сейсмики — на 40%, добавил Донской. «Цифры достаточно хорошие, позитивные. Мы ожидаем, что по итогам года цифра не изменится», — сказал он.

В сентябре Сергей Донской в разговоре с ТАСС сообщил, что объем инвестиций в геологоразведку в 2017 году запланирован на уровне 360 млрд руб. (143% по отношению к 2016 году). При этом он отмечал, что «планы явно завышены». С учетом сохранения нынешнего уровня цен на нефть «может составить порядка 300 млрд руб», говорил глава Минприроды.