Экономика⁠,
0

Вексельберг призвал мобилизовать банковский сектор

По его словам, это позволит решить многие задачи для достижения технологического лидерства. Кроме этого, Вексельберг напомнил о предложениях докапитализировать ФРП
Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для финансирования проектов технологического лидерства необходимо, в частности, мобилизовать банковский сектор, заявил на пленарной сессии форума «Российский промышленник» председатель совета директоров ГК «Ренова», глава комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг.

«Где взять деньги? Денег нет. Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит», — сказал он.

Одним из вариантов Вексельберг назвал докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП). По его словам, это помогло бы расширить возможности для решения задач достижения технологического лидерства.

«Сегодня он катастрофически мал. РСПП не один раз выходил с предложениями докапитализировать ФРП», — добавил глава комитета РСПП.

Еще одним важным инструментом финансирования проектов техлидерства и суверенитета должен стать банковский сектор, считает Вексельберг.

«Те деньги, которые банки в этом году заработают, должны быть возвращены в экономику, в государственные проекты и в такие приоритетные задачи, как технологическое лидерство. Этому мешает стоимость денег — они недоступны для бизнес-проектов, направленных на технологическое лидерство», — подчеркнул он.

В связи с этим в настоящее время такие проекты реализуют в формате льготного или целевого финансирования. Вексельберг назвал такой механизм «ненормальной историей».

«Если мы не мобилизуем банковский сектор на решение тех приоритетных задач, с которыми хотим справиться, мы их не решим», — сказал он.

Глава РСПП Шохин предложил способ использовать заблокированные активы
Экономика
Александр Шохин

Банки являются крупнейшим плательщиком дивидендов. Государству в виде Фонда национального благосостояния России (ФНБ) принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Это значит, что ежегодно половина прибыли от дивидендов уходит государству.

В документах к бюджету на 2025 год было заложен прогноз по доходам от дивидендов Сбербанка на 2026 год и 2027 год. Так, отчисления в пользу государства могут составить 383,6 млрд и 401 млрд руб. соответственно. То есть общая сумма выплаченных дивидендов «Сбера» в 2026 году может составить 767,2 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,53 трлн руб. В 2027 году, исходя из прогноза, приведенного в проекте бюджета, банк может распределить между всеми своими акционерами 802 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,6 трлн руб.

В декабре 2024 года губернатор Красноярского края, глава комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство» Михаил Котюков рассказал, что задачу достижения технологического лидерства призваны решить новые национальные проекты, которые стартуют в 2025 году.

По его данным, они касаются наиболее перспективных направлений, в том числе химии, новых материалов и средств производства, космической отрасли, авиа- и судостроения, развития беспилотных систем, энергетики, обеспечения продовольственной безопасности, медицины и фармацевтики, биоэкономики.

На реализацию этих нацпроектов в базовом варианте запланирована сумма около 6 трлн руб. до 2030 года, уточнил тогда Котюков.

Полина Харчевникова, Екатерина Виноградова
Виктор Вексельберг мобилизация банковский сектор лидерство
