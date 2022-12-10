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Бизнес ,  
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«Яндекс» допустил введение для сотрудников гибридного формата работы

Компания сообщила, что ищет наиболее комфортный для сотрудников формат взаимодействия, поэтому рассматривает и вариант совмещения удаленной работы с офисной. Офисы «Яндекса» есть и в России, и за рубежом
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Офис &laquo;Яндекса&raquo; в Москве
Офис «Яндекса» в Москве (Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press)

«Яндекс» рассматривает возможность внедрения гибридного формата работы — то есть как удаленно, так и в офисе в России или за рубежом, сообщил РБК представитель компании.

«Мы видим, что все больше людей начинают работать из офисов «Яндекса», доступных для сотрудников в 20 городах как в России, так и в других странах. Мы хотим придумать для сотрудников наиболее комфортный формат, который поможет взаимодействию всех команд. Одним из обсуждаемых вариантов является гибридный», — рассказали в «Яндексе».

Сотрудники по согласованию с руководством смогут работать или удаленно, или в любом удобном офисе компании, либо же совмещать оба варианта, уточнили в компании.

На сайте компании перечислены 28 офисов — 20 в России (в центральной части, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке) и восемь за рубежом (в Белоруссии, Казахстане, Швейцарии, Нидерландах, Чехии, США, Израиле и Китае).

Ранее издание The Bell (признано в России иноагентом) сообщило, что «Яндекс» объявил сотрудникам об окончании периода удаленной работы и попросил их вернуться в офисы, причем некоторых работников — именно в российские офисы. Гибридный формат, по данным The Bell, компания рассматривает — речь идет о необходимости присутствия в офисе несколько дней в неделю.

О переходе сотрудников компании на удаленный режим работы, «как это было на пиках ковида», стало известно в конце февраля. В «Яндексе» отмечали, что понимают, как многим работников в этот период было «эмоционально тяжело» и хотелось больше побыть с семьей.

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Сообщение об отмене «удаленки» появилось на фоне перехода на работу в компанию бывшего главы Счетной палаты России Алексея Кудрина. 5 декабря он рассказал, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию.

9 декабря Кудрин в своем телеграм-канале опубликовал фотографию бейджа с логотипом «Яндекса» и написал, что у него «первый день на новой работе». The Bell со ссылкой на источники, близкие к компании, указывает, экс-глава Счетной палаты уже несколько месяцев входил в курс дел и разбирался в специфике разных бизнесов «Яндекса».

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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