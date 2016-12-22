Победителей Премии РБК объявят 10 декабря

На церемонии награждения Премии РБК назовут имена победителей в номинациях «Предприниматель», «Менеджер», «Инвестор», «Визионер», «Стартапер» и «Менеджер в социальной сфере». Прямая трансляция на телеканале РБК начнется в 20:40

Фото: Олег Яковлев / РБК

В этом году на победу в пятой, юбилейной Премии РБК претендуют 23 финалиста. Их выбрали экспертные советы и кураторы по каждой из номинаций, а потом путем закрытого очного голосования в конце ноября определили победителей.

Кроме того, 10 декабря завершается зрительское голосование — каждый читатель или зритель РБК может проголосовать за одного из финалистов до 15:00. Претендент, набравший наибольшее количество голосов, получит приз «Выбор аудитории РБК». Отдать голос за понравившегося кандидата можно здесь.

Обладатели наград будут объявлены 10 декабря на церемонии вручения Премии РБК. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале РБК в 20:40.