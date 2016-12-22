ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,22 65,31 EUR Нал. 75,41 74,45 USD Бирж. 65,62 -0,04 EUR Бирж. 74,80 +0,03 USD ЦБ. 65,95 +0,36 EUR ЦБ. 75,15 -0,03 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4625,80 -133,60 IMOEX 2352,01 -0,25% RTSI 1129,23 +0,16% Brent 62,81 -0,49% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
Стали известны финалисты Премии РБК
Лента новостей
Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием 12:02, Общество Ространснадзор оценил действия пилотов сбившего человека в Шереметьево 11:57, Общество Стали известны финалисты Премии РБК 11:54, Бизнес Гайд по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 11:54, РБК и Открытие Власти Японии допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет 11:48, Экономика Сенатор от Курской области освободил место в Совфеде для экс-губернатора 11:48, Политика Как получить Ethereum из воздуха: в сети криптовалюты нашли уязвимость 11:47, Крипто Баржа с зерном затонула возле Керченского пролива 11:46, Общество 61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны 11:46, Политика Сделали красиво: эксперты разобрали ключевые тренды в beauty-сфере 11:43, Потребрынок  «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 11:41, РБК и Volkswagen Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы» 11:36, Общество Сборная России в Лиге наций и чемпионат Испании: обзор новостей спорта 11:28, Спорт Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года 11:27, Экономика В подмосковном Видном застрелили бизнесмена 11:24, Общество Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков 11:16, Политика Полина Киценко расскажет о трех обязательных составляющих ЗОЖ 11:01, РБК Стиль и Lancome NBC узнал о предложении Царнаева о сотрудничестве в обмен на пожизненное 11:00, Общество В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек 10:57, Общество Партнер Blockchain Capital заявил о колоссальном потенциале биткоина 10:41, Крипто Данные пользователей Amazon по ошибке оказались в открытом доступе 10:41, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 10:40, РБК и Белая Дача Социологи назвали слагаемые счастья для россиян 10:35, Общество «Пари Сен-Жермен» предложил €80 млн за футболиста сборной Голландии 10:23, Спорт Отставного военного в Гватемале приговорили к 5160 годам тюрьмы 10:19, Общество В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры 10:18, Общество Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 10:05, РБК и Открытие Рейтинг РБК: 50 самых быстрорастущих компаний России 10:02, Бизнес
Стали известны финалисты Премии РБК
Премия РБК, 11:54
0
Стали известны финалисты Премии РБК
В шорт-лист вошли 24 человека. Победителей Премии РБК на последнем этапе голосования определит экспертный совет
Фото: Олег Яковлев / РБК

По итогам первого тура онлайн-голосования экспертного совета в финал Премии РБК вышли 24 кандидата из 52, попавших в лонг-лист.

В номинации «Стартапер» из 13 человек в шорт-лист попали только пять: основатель сервиса Knotel Эдуард Шендерович, основатель платформы Gosu.ai Алиса Чумаченко, сооснователь сервиса KidsWay Анна Филиппова и основатель The Bell Елизавета Осетинская.

В трех категориях в финал вышли по два номинанта. «Инвестор» представлен Сергеем Солониным (QIWI) и Дмитрием Гришиным (Grishin Robotics), «Предприниматель» — основателем Telegram Павлом Дуровым и генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук, «Визионер» — Ильей Чехом («Моторика») и Михаилом Лукиным (Гарвардский университет).

Меньше всего кандидатов на первом этапе было отсеяно в номинации «Менеджер» — в шорт-лист попали пять человек из шести: экс-глава группы «Сумма» Лейла Маммедзаде, генеральный директор CarPrice Денис Долматов, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, генеральный директор оргкомитета ЧМ по футболу Алексей Сорокин и председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

В категории «Менеджер в социальной сфере» в финал прошло больше всего номинантов — восемь человек: Иван Невзоров (CaterWill), Евгения Телицына («Навстречу переменам»), Дарья Алексеева (Charity Shop), Нелли Уварова («Наивно? Очень»), Роман Себекин («Вторичная переработка пластиковых отходов»), Антон Степаненко (Todogood), Любовь Ермолаева (BuySocial), Роман Аранин (Observer).

На следующем этапе эксперты и кураторы выберут победителей п​ремии в каждой номинации в ходе закрытого голосования. Обладатели наград будут объявлены 10 декабря на церемонии вручения. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале РБК.

Теги: Премия РБК
Премия РБК 2018: О главной награде за достижения российского бизнеса
Главное
Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков Политика
Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года Экономика
Бывшие менеджеры Тимченко стали совладельцами сервиса такси «Сити-мобил» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter