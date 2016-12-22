Стали известны финалисты Премии РБК

В шорт-лист вошли 24 человека. Победителей Премии РБК на последнем этапе голосования определит экспертный совет

Фото: Олег Яковлев / РБК

По итогам первого тура онлайн-голосования экспертного совета в финал Премии РБК вышли 24 кандидата из 52, попавших в лонг-лист.

В номинации «Стартапер» из 13 человек в шорт-лист попали только пять: основатель сервиса Knotel Эдуард Шендерович, основатель платформы Gosu.ai Алиса Чумаченко, сооснователь сервиса KidsWay Анна Филиппова и основатель The Bell Елизавета Осетинская.

В трех категориях в финал вышли по два номинанта. «Инвестор» представлен Сергеем Солониным (QIWI) и Дмитрием Гришиным (Grishin Robotics), «Предприниматель» — основателем Telegram Павлом Дуровым и генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук, «Визионер» — Ильей Чехом («Моторика») и Михаилом Лукиным (Гарвардский университет).

Меньше всего кандидатов на первом этапе было отсеяно в номинации «Менеджер» — в шорт-лист попали пять человек из шести: экс-глава группы «Сумма» Лейла Маммедзаде, генеральный директор CarPrice Денис Долматов, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, генеральный директор оргкомитета ЧМ по футболу Алексей Сорокин и председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

В категории «Менеджер в социальной сфере» в финал прошло больше всего номинантов — восемь человек: Иван Невзоров (CaterWill), Евгения Телицына («Навстречу переменам»), Дарья Алексеева (Charity Shop), Нелли Уварова («Наивно? Очень»), Роман Себекин («Вторичная переработка пластиковых отходов»), Антон Степаненко (Todogood), Любовь Ермолаева (BuySocial), Роман Аранин (Observer).

На следующем этапе эксперты и кураторы выберут победителей п​ремии в каждой номинации в ходе закрытого голосования. Обладатели наград будут объявлены 10 декабря на церемонии вручения. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале РБК.