Водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера (тип 1А), которые ранее можно было устанавливать только на заднюю часть автомобиля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправку к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которая содержится в базе данных Росстандарта и вступила в силу 18 октября.
По данным газеты, 20 октября ГИБДД уже направила разъяснения по этому поводу в региональные управления.
Начиная с 2020 года квадратные номера разрешено устанавливать сзади японских, американских и некоторых советских автомобилей, на которые стандартные номера установить было невозможно из-за отличающихся заводских креплений. При этом спереди такие номера устанавливать было нельзя, за это можно было получить штраф в размере 500 руб.
Месяц назад «Коммерсантъ» сообщал, что представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ) обратились в Росстандарт с просьбой разрешить устанавливать номера типа 1А в передней части автомобиля. Организация указывала на неудобства, которые испытывают владельцы японских и американских машин.
В пример приводились, в частности, некоторые японские внедорожники (например, Nissan Patrol) с заводской лебедкой на переднем бампере и штатным местом именно под квадратный номер. Стандартный прямоугольный номер на таких машинах приходится крепить сбоку бампера, он выступает за габариты авто и может травмировать пешеходов. На других японских машинах номер перекрывает датчики парктроника, некоторые световые приборы и вентиляцию двигателя. «Особенно часто это встречается во Владивостоке. То, что это фактически незаконно, водителей не смущает, да и ГИБДД, видимо, не придирается. Почему же не внести поправки в ГОСТ, легализовав существующую практику?» — отмечали в организации.
В Росстандарте на запрос «Коммерсанта» тогда сообщили, что предложение РАФ признано «нецелесообразным».
Регистрационные знаки квадратной формы фактически были вне закона до 4 августа 2020 года, пока действовала старая редакция ГОСТа Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». В документе много лет не было никаких упоминаний о квадратных номерах. К установке на автомобиль допускались только номера стандартной прямоугольной формы. Но в России всегда были транспортные средства, на которые не подходил обычный номер, — это японские и североамериканские автомобили с нестандартным местом крепления, а также ретрокары и мотоциклы.
В 2020 году в национальных стандартах прописали правила установки квадратного номера. С того момента на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускалась установка заднего регистрационного знака типа 1А (двухстрочный) вместо регистрационного знака типа 1 (однострочный). При этом передний знак по-прежнему должен был быть прямоугольной формы, нарушение ст. 12.2 КоАП могло привести к штрафу от 500 до 5 тыс. руб. или лишению прав на срок до двух лет.