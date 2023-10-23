Водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

Водителей больше не будут штрафовать за квадратные номера спереди, узнал «Ъ». Устанавливать такие номера в заводские крепления сзади машин было возможно с 2020 года, но за их установку спереди был предусмотрен штраф 500 руб.

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Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера (тип 1А), которые ранее можно было устанавливать только на заднюю часть автомобиля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправку к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которая содержится в базе данных Росстандарта и вступила в силу 18 октября.

По данным газеты, 20 октября ГИБДД уже направила разъяснения по этому поводу в региональные управления.

Начиная с 2020 года квадратные номера разрешено устанавливать сзади японских, американских и некоторых советских автомобилей, на которые стандартные номера установить было невозможно из-за отличающихся заводских креплений. При этом спереди такие номера устанавливать было нельзя, за это можно было получить штраф в размере 500 руб.

Месяц назад «Коммерсантъ» сообщал, что представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ) обратились в Росстандарт с просьбой разрешить устанавливать номера типа 1А в передней части автомобиля. Организация указывала на неудобства, которые испытывают владельцы японских и американских машин.

В пример приводились, в частности, некоторые японские внедорожники (например, Nissan Patrol) с заводской лебедкой на переднем бампере и штатным местом именно под квадратный номер. Стандартный прямоугольный номер на таких машинах приходится крепить сбоку бампера, он выступает за габариты авто и может травмировать пешеходов. На других японских машинах номер перекрывает датчики парктроника, некоторые световые приборы и вентиляцию двигателя. «Особенно часто это встречается во Владивостоке. То, что это фактически незаконно, водителей не смущает, да и ГИБДД, видимо, не придирается. Почему же не внести поправки в ГОСТ, легализовав существующую практику?» — отмечали в организации.

В Росстандарте на запрос «Коммерсанта» тогда сообщили, что предложение РАФ признано «нецелесообразным».

Регистрационные знаки квадратной формы фактически были вне закона до 4 августа 2020 года, пока действовала старая редакция ГОСТа Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». В документе много лет не было никаких упоминаний о квадратных номерах. К установке на автомобиль допускались только номера стандартной прямоугольной формы. Но в России всегда были транспортные средства, на которые не подходил обычный номер, — это японские и североамериканские автомобили с нестандартным местом крепления, а также ретрокары и мотоциклы.

В 2020 году в национальных стандартах прописали правила установки квадратного номера. С того момента на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускалась установка заднего регистрационного знака типа 1А (двухстрочный) вместо регистрационного знака типа 1 (однострочный). При этом передний знак по-прежнему должен был быть прямоугольной формы, нарушение ст. 12.2 КоАП могло привести к штрафу от 500 до 5 тыс. руб. или лишению прав на срок до двух лет.