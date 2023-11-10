«Ъ» узнал, что ущерб от действий экс-главы РКК «Энергия» снизили вдвое

Уголовное дело в отношении Лопоты возбудили в 2014 году из-за предоставления займов компаниям, участвующим в «заведомо убыточном проекте» «Морской старт». В окончательной версии обвинения ему инкриминируется ущерб на 4,2 млрд руб.

Виталий Лопота (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Следственный Комитет предъявил окончательное обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте — ему инкриминируется ущерб на 4,2 млрд руб. (вместо прежних 9 млрд руб.) в рамках дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК), узнал «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, это уже третий раз, когда СК предъявляет обвинения Лопоте — прежнюю версию не утвердила Генпрокуратура. Новый вариант обвинения во многом совпадает с прежним, однако теперь экс-глава РКК «Энергия» не единственный фигурант. Помимо него по делу проходят бывший первый вице-президент РКК «Энергия» Александр Стрекалов, вице-президент по финансово-экономической и правовой деятельности Александр Пызина и заместитель гендиректора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александр Литвинов.

Согласно новому варианту обвинения, совместно с ними основной фигурант, «руководствуясь корыстной заинтересованностью, с целью получения выгоды и преимуществ для себя, а также из личного карьеризма» совершал заведомо невыгодные для руководимой им корпорации, а также ЗЭМ действия. По версии следствия, вместо того чтобы обеспечивать эффективное функционирование РКК «Энергия», Лопота распорядился заключить договоры финансирования «заведомо убыточного проекта» «Морской старт». Все заключенные соглашения, которые фигурируют в материалах расследования, следствие считает экономически нецелесообразными, а ущерб от реализации договоров оценивается в 4,23 млрд руб. При этом финансовые потери ЗЭМ превысили 2,5 млрд руб.

Что такое «Морской старт»



Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» «Морской старт» был создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), РКК «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).



В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома были произведены 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. К 2009 году долг оператора проекта — компании Sea Launch достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве. В 2010 году по решению суда Energia Overseas Limited — дочерняя компания корпорации «Энергия» — получила 95% акций. В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены.



Возродить проект попыталась S7. В апреле 2018 года владельцем космодрома стала компания S7 Space — «дочка» S7. Текущий владелец заморозил проект. В марте 2022 года сборочно-командное судно «Морского старта» Sea Launch Commander без демонтированного американского и украинского оборудования прибыло в порт Славянка в Приморском крае.

Адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы Лопоты, сообщил «Коммерсанту», что он настаивает на невиновности своего клиента и отсутствии в его действиях преступных намерений. То, что следствие считает «неким разработанным преступным планом», по мнению адвоката, на самом деле было попыткой сохранения контроля над «Морским стартом» и предотвращения рисков банкротства самой РКК «Энергия». «Как показало время, план полностью сработал, банкротства не случилось, и контроль над проектом был сохранен, — отметил Федоров. — А более 10,5 млрд руб., вырученных при продаже платформы морского базирования в 2017 году, перекрыли все понесенные ранее расходы и издержки. Однако следствие упорствует в своей обвинительной позиции и по-прежнему отказывается признавать отсутствие преступного умысла у Виталия Лопоты».

Уголовное дело в отношении Лопоты возбудили в апреле 2014 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). В августе того же года он был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Тогда дело также касалось предоставления займов компаниям, участвующим в проекте «Морской старт». Экс-главе РКК изначально инкриминировали причинение ущерба на 41 млн руб. Лопота был отправлен под домашний арест, который впоследствии продлевать не стали; в мае 2016 года ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В марте 2020 года Лопоту обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями, а инкриминируемый ему ущерб вырос до 9 млрд руб. С предъявленными обвинениями он не согласился.