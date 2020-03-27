Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в причинении ущерба на 9 млрд руб.

Находящегося почти четыре года под подпиской о невыезде Виталия Лопоту обвинили по статье о злоупотребление полномочиями. По версии СК, он проводил незаконные сделки за счет средств предприятия

Виталий Лопота (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте. Ему инкриминировали злоупотребление полномочиями, что привело к причинению ущерба на 9 млрд руб. при реализации проекта «Морской старт». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, обвинения Лопоте были предъявлены 25 марта. Для этого следователи вызвали его в здание СК в Техническом переулке. Экс-главу предприятия допросили в качестве обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). С предъявленными обвинениями он не согласился.

Как заявил изданию адвокат Вахтанг Федоров, который представляет интересы Лопоты, его подзащитный занимает активную позицию, давая показания и подробно отвечая на вопросы следователей. «Но все шесть лет, что идет расследование, следствие не слышит наших аргументов», — отметил защитник.

По словам Федорова, новое обвинение предъявлено в рамках расследования, которое тянется с 2014 года. Он добавил, что к Лопоте применяются прежние меры пресечения — подписки о невыезде и надлежащем поведении.