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Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в причинении ущерба на 9 млрд руб.

Находящегося почти четыре года под подпиской о невыезде Виталия Лопоту обвинили по статье о злоупотребление полномочиями. По версии СК, он проводил незаконные сделки за счет средств предприятия
Виталий Лопота (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте. Ему инкриминировали злоупотребление полномочиями, что привело к причинению ущерба на 9 млрд руб. при реализации проекта «Морской старт». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, обвинения Лопоте были предъявлены 25 марта. Для этого следователи вызвали его в здание СК в Техническом переулке. Экс-главу предприятия допросили в качестве обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). С предъявленными обвинениями он не согласился.

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Как заявил изданию адвокат Вахтанг Федоров, который представляет интересы Лопоты, его подзащитный занимает активную позицию, давая показания и подробно отвечая на вопросы следователей. «Но все шесть лет, что идет расследование, следствие не слышит наших аргументов», — отметил защитник.

По словам Федорова, новое обвинение предъявлено в рамках расследования, которое тянется с 2014 года. Он добавил, что к Лопоте применяются прежние меры пресечения — подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации «Коммерсанта», бывший президент РКК «Энергия» выступает единственным фигурантом расследования. В новом обвинении речь идет о том, что он причинил ущерб на 9 млрд руб., выкупая акции иностранных участников проекта «Морской старт». Следствие считает, что эти сделки проводились за счет средств предприятия незаконно. В обвинении отмечается, что Лопота злоупотребил своими полномочиями, незаконно перечислив на счета иностранных компаний средства, выделенные на реализацию проекта.

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Уголовное дело в отношении Лопоты возбудили в апреле 2014 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). В августе того же года он был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Тогда экс-главе РКК инкриминировали причинение ущерба на 41 млн руб. Следствия считало, что в 2010 году он дал указания руководству ЗАО «Завод экспериментального машиностроения», дочернего предприятия РКК «Энергия», о предоставлении займов двум компаниям, участвующим в проекте «Морской старт». Эти средства должны были использовать в качестве авансов по договорам об изготовлении пилотируемых кораблей в рамках государственных и иных контрактов. Займы предоставлялись аффилированным организациям на невыгодных для «Энергии» условиях, утверждали в Следственном комитете. Сам Лопота был отправлен под домашний арест, который впоследствии продлевать не стали; в мае 2016 года ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Автор: Михаил Юшков
Теги: РКК «Энергия», Виталий Лопота
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